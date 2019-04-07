Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Реал Сосьедад
Сельта - Реал Сосьедад: обзор матча 07 апреля 2019
Сельта
07.04.2019, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 31 тур
3 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
51'
Я. Аспас (П)
70'
Я. Аспас
90+1'
М. Гомес
32'
В. Жозе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Реал Сосьедад
ГОЛ! 3:1!
М. Гомес
Пас отдал
Р. Будебуз
90'
+1
Желтая карточка
Я. Аспас
70'
ГОЛ! 2:1!
Я. Аспас
Пас отдал
У. Мальо
70'
Желтая карточка
О. Йокушлу
66'
58'
Красная карточка
В. Жозе
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Я. Аспас
51'
46'
Желтая карточка
Х. Рульи
32'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Жозе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
19
Хосабед Санчес
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Рубен Пардо
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
7
Эмре Мор
ПВ
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
23
Лука Сангалли
АП
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
4-3-1-2
36
Бланко
15
Оласа
14
Араужо
22
Кабрал
22
Мальо
19
Санчес
5
Йокушлу
68
Лоботка
17
Буфал
10
Аспас
9
Гомес
3-2-2-1-2
28
Рульи
5
Субельдия
16
Навас
6
Элустондо
2
Сальдуа
19
Эрнандес
14
Пардо
23
Мерино
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
19
Рамирес
Остались в запасе
Сельта
Реал Сосьедад
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
23
Лука Сангалли
АП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
Остались в запасе
23
Лука Сангалли
АП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Сельта - Реал Сосьедад
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
Новости команд
Все
Сельта
Реал Сосьедад
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
09:07
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:35
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:35
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
09:07
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+