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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Сельта
Вильярреал - Сельта: обзор матча 08 декабря 2018
Вильярреал
08.12.2018, суббота, 20:30
Испания. Примера, 15 тур
2 : 3
Завершен
Сельта
83'
К. Бакка
87'
К. Бакка
44'
Б. Мендес
49'
О. Йокушлу
51'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Сельта
90'
+3
Желтая карточка
Р. Бланко
ГОЛ! 2:3!
К. Бакка
Пас отдал
М. Гаспар
87'
85'
Желтая карточка
М. Гомес
ГОЛ! 1:3!
К. Бакка
Пас отдал
С. Касорла
83'
76'
Желтая карточка
О. Йокушлу
51'
ГОЛ! 0:3!
М. Гомес
Пас отдал
Б. Мендес
49'
ГОЛ! 0:2!
О. Йокушлу
Пас отдал
Б. Мендес
Желтая карточка
М. Гаспар
48'
44'
ГОЛ! 0:1!
Б. Мендес
Пас отдал
Я. Аспас
Желтая карточка
А. Гонсалес
39'
Желтая карточка
С. Касерес
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
35
Сантьяго Касерес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
5
Окай Йокушлу
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Вильярреал
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
4-3-2-1
1
Асенхо
23
Педраса
4
Руис
27
Гонсалес
2
Гаспар
14
Тригерос
8
Касорла
35
Касерес
8
Форнальс
21
Чуквуэзе
7
Морено
4-2-2-2
36
Бланко
22
Мальо
4
Костас
14
Араужо
17
Юнка
5
Йокушлу
19
Санчес
10
Мендес
17
Буфал
10
Аспас
9
Гомес
Остались в запасе
Вильярреал
Сельта
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
Главный тренер
Мигел Кардозу
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Мигел Кардозу
Статистика матча Вильярреал - Сельта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
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