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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Бетис
Сельта - Бетис: обзор матча 10 марта 2019
Сельта
10.03.2019, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 27 тур
0 : 1
Завершен
Бетис
80'
Хесе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Бетис
Желтая карточка
У. Мальо
90'
+5
80'
ГОЛ! 0:1!
Хесе
Желтая карточка
М. Гомес
76'
Желтая карточка
О. Йокушлу
64'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
68
Станислав Лоботка
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
26
Сидней
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
27
Франсис
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
Бетис
1
Жоэль
ВР
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Хави Гарсия
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
4-2-3-1
36
Бланко
17
Юнка
4
Костас
14
Араужо
22
Мальо
68
Лоботка
5
Йокушлу
17
Буфал
10
Будебуз
10
Мендес
9
Гомес
3-1-2-3-1
13
Лопес
26
Сидней
5
Бартра
2
Манди
10
Карвалью
18
Гуардадо
27
Франсис
17
Хоакин
20
Каналес
10
Хесе
20
Ло Чельсо
Остались в запасе
Сельта
Бетис
1
Серхио Альварес
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
1
Жоэль
ВР
6
Хави Гарсия
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
6
Хави Гарсия
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Сельта - Бетис
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
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Информация о матче
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