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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Уэска - Сельта
Уэска - Сельта: обзор матча 03 апреля 2019
Уэска
03.04.2019, среда, 21:30
Испания. Примера, 30 тур
3 : 3
Завершен
Сельта
63'
Э. Гальего
71'
Л. Авила
73'
Х. Пулидо
14'
Б. Мендес
57'
Я. Аспас
81'
Р. Будебуз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Сельта
89'
Желтая карточка
Э. Мор
81'
ГОЛ! 3:3!
Р. Будебуз
Пас отдал
Я. Аспас
ГОЛ! 3:2!
Х. Пулидо
73'
ГОЛ! 2:2!
Л. Авила
Пас отдал
М. Гомес
71'
ГОЛ! 1:2!
Э. Гальего
63'
57'
ГОЛ! 0:2!
Я. Аспас
Желтая карточка
Х. Этчейта
55'
52'
Желтая карточка
Л. Оласа
Желтая карточка
Х. Пулидо
25'
18'
Желтая карточка
Б. Мендес
14'
ГОЛ! 0:1!
Б. Мендес
Пас отдал
Я. Аспас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
13
Роберто Сантамария
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
68
Станислав Лоботка
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Уэска
1
Александар Йованович
ВР
26
Адриан Дигес
ЦЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Хуанпи
АП
7
Давид Феррейро
ПВ
18
Энрик Гальего
ЦФ
11
Алекс Гальяр
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
7
Эмре Мор
ПВ
4-3-1-2
13
Сантамария
22
Галан
3
Этчейта
5
Пулидо
21
Мантовани
21
Эррера
18
Мусто
17
Ривера
16
Гомес
9
Эрнандес
6
Авила
4-2-2-2
36
Бланко
22
Мальо
29
Худт
22
Кабрал
15
Оласа
68
Лоботка
5
Йокушлу
10
Мендес
17
Буфал
9
Гомес
10
Аспас
Остались в запасе
Уэска
Сельта
7
Давид Феррейро
ПВ
1
Александар Йованович
ВР
26
Адриан Дигес
ЦЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Хуанпи
АП
18
Энрик Гальего
ЦФ
11
Алекс Гальяр
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
7
Давид Феррейро
ПВ
1
Александар Йованович
ВР
26
Адриан Дигес
ЦЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Хуанпи
АП
18
Энрик Гальего
ЦФ
11
Алекс Гальяр
ЦФ
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Уэска - Сельта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
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