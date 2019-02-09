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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Сельта
Хетафе - Сельта: обзор матча 09 февраля 2019
Хетафе
09.02.2019, суббота, 15:00
Испания. Примера, 23 тур
3 : 1
Завершен
Сельта
39'
Х. Мата (П)
62'
Х. Молина
81'
Х. Мата
2'
Н. Араужо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Сельта
Желтая карточка
М. Оливера
89'
87'
Желтая карточка
Д. Костас
Замена
Анхель
️️️️
Х. Мата
83'
82'
Замена
П. Систо
️️️️
Д. Юнка
ГОЛ! 3:1!
Х. Мата
81'
Желтая карточка
М. Фламини
69'
66'
Замена
Я. Аспас
️️️️
С. Буфал
Желтая карточка
Х. Мата
64'
ГОЛ! 2:1!
Х. Молина
Пас отдал
Х. Мата
62'
Замена
М. Фламини
️️️️
М. Арамбарри
61'
54'
Замена
К. Васкес
️️️️
У. Мальо
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Мата
39'
37'
Вторая желтая
М. Гомес
37'
Желтая карточка
М. Гомес
2'
ГОЛ! 0:1!
Н. Араужо
Пас отдал
Б. Мендес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
8
Фран Бельтран
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
3-2-2-2
13
Сорья
22
Суарес
2
Джене
6
Кабрера
17
Оливера
20
Фулкье
88
Максимович
8
Арамбарри
17
Мата
19
Молина
3-2-2-2-1
36
Бланко
14
Араужо
4
Костас
29
Худт
22
Мальо
17
Юнка
8
Бельтран
19
Санчес
10
Мендес
17
Буфал
9
Гомес
8
Арамбарри
20
Фламини
20
Фламини
8
Арамбарри
20
Портильо
20
Портильо
17
Мата
9
Анхель
9
Анхель
17
Мата
22
Мальо
20
Васкес
20
Васкес
22
Мальо
17
Юнка
77
Систо
77
Систо
17
Юнка
17
Буфал
10
Аспас
10
Аспас
17
Буфал
Остались в запасе
Хетафе
Сельта
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Хетафе - Сельта
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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