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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Леванте
Сельта - Леванте: обзор матча 16 февраля 2019
Сельта
16.02.2019, суббота, 15:00
Испания. Примера, 24 тур
1 : 4
Завершен
Леванте
88'
Б. Мендес (П)
20'
Х. Луис Моралес
40'
Коке
62'
Х. Луис Моралес
89'
Б. Майорал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Леванте
89'
ГОЛ! 1:4!
Б. Майорал
Пас отдал
Э. Барди
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Б. Мендес
88'
80'
Желтая карточка
Ш. Дукур
62'
ГОЛ! 0:3!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
Б. Майорал
Красная карточка
Р. Будебуз
49'
Желтая карточка
С. Буфал
44'
40'
ГОЛ! 0:2!
Коке
Пас отдал
Р. Рочина
20'
ГОЛ! 0:1!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
Р. Рочина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
5
Окай Йокушлу
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Леванте
13
Айтор
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
77
Пионе Систо
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Леванте
13
Ойер
ВР
5
Чема
ЦЗ
8
Шейк Дукур
ОП
17
Никола Вукчевич
ОП
23
Джейсон
ПВ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
4-3-3
36
Бланко
17
Юнка
14
Араужо
29
Худт
22
Мальо
5
Йокушлу
19
Санчес
8
Бельтран
17
Буфал
10
Будебуз
10
Мендес
4-1-3-2
13
Айтор
23
Коке
21
Рубен Везо
44
Пьер
13
Луна
20
Кампанья
16
Рочина
10
Барди
27
Саймон
25
Моралес
9
Майорал
Остались в запасе
Сельта
Леванте
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
77
Пионе Систо
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
8
Шейк Дукур
ОП
23
Джейсон
ПВ
17
Никола Вукчевич
ОП
13
Ойер
ВР
5
Чема
ЦЗ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
77
Пионе Систо
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Остались в запасе
8
Шейк Дукур
ОП
23
Джейсон
ПВ
17
Никола Вукчевич
ОП
13
Ойер
ВР
5
Чема
ЦЗ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Сельта - Леванте
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
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