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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Вильярреал
Сельта - Вильярреал: обзор матча 30 марта 2019
Сельта
30.03.2019, суббота, 20:30
Испания. Примера, 29 тур
3 : 2
Завершен
Вильярреал
50'
Я. Аспас
71'
М. Гомес
86'
Я. Аспас (П)
11'
К. Токо Экамби
15'
А. Педраса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Вильярреал
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Я. Аспас
86'
ГОЛ! 2:2!
М. Гомес
Пас отдал
Л. Оласа
71'
Желтая карточка
У. Мальо
61'
60'
Желтая карточка
В. Руис
50'
Желтая карточка
М. Гаспар
ГОЛ! 1:2!
Я. Аспас
50'
44'
Желтая карточка
А. Педраса
15'
ГОЛ! 0:2!
А. Педраса
Пас отдал
К. Токо Экамби
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Токо Экамби
Пас отдал
М. Гаспар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
5
Окай Йокушлу
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
7
Эмре Мор
ПВ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
35
Сантьяго Касерес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
4-2-2-2
36
Бланко
15
Оласа
4
Костас
29
Худт
22
Мальо
5
Йокушлу
68
Лоботка
17
Буфал
10
Мендес
9
Гомес
10
Аспас
4-3-1-1
1
Асенхо
2
Гаспар
27
Гонсалес
4
Руис
23
Педраса
10
Иборра
8
Касорла
8
Морланес
21
Чуквуэзе
9
Экамби
Остались в запасе
Сельта
Вильярреал
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
1
Андрес
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
35
Сантьяго Касерес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
35
Сантьяго Касерес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Сельта - Вильярреал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
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