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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Уэска
Сельта - Уэска: обзор матча 01 декабря 2018
Сельта
01.12.2018, суббота, 15:00
Испания. Примера, 14 тур
2 : 0
Завершен
Уэска
38'
Я. Аспас
77'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Уэска
ГОЛ! 2:0!
Я. Аспас
Пас отдал
Э. Юлсагер
77'
Желтая карточка
Р. Бланко
59'
ГОЛ! 1:0!
Я. Аспас
Пас отдал
У. Мальо
38'
37'
Желтая карточка
Х. Этчейта
Желтая карточка
С. Буфал
32'
31'
Желтая карточка
Д. Мусто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
19
Хосабед Санчес
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Уэска
1
Александар Йованович
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
18
Дамьян Мусто
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
11
Алекс Гальяр
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
Уэска
1
Аксель Вернер
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
4-2-2-2
36
Бланко
17
Юнка
14
Араужо
4
Костас
22
Мальо
19
Санчес
5
Йокушлу
17
Буфал
10
Мендес
10
Аспас
9
Гомес
4-2-2-2
1
Йованович
21
Мирамон
5
Пулидо
3
Этчейта
29
Акапо
18
Мусто
17
Ривера
7
Феррейро
16
Гомес
11
Гальяр
9
Эрнандес
Остались в запасе
Сельта
Уэска
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
Главный тренер
Мигел Кардозу
1
Аксель Вернер
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Сельта - Уэска
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
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