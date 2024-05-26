Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эдер Баланта - статистика

Завершил карьеру
28 февраля 1993 (33), Богота
#3 | Полузащитник
181 см | 84 кг
Колумбия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брюгге
21
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Брюгге
0 : 0
26.05.2024
Серкль Брюгге
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Андерлехт
0 : 1
19.05.2024
Брюгге
76' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Брюгге
2 : 2
13.05.2024
Юнион СЖ
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Антверпен
1 : 2
05.05.2024
Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Генк
0 : 3
28.04.2024
Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Брюгге
4 : 0
24.04.2024
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Юнион СЖ
1 : 2
21.04.2024
Брюгге
1' - 61'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Брюгге
3 : 0
14.04.2024
Антверпен
69' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Брюгге
3 : 1
07.04.2024
Андерлехт
80' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Серкль Брюгге
1 : 1
01.04.2024
Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
17.03.2024
Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Брюгге
1 : 2
25.02.2024
Андерлехт
62' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Серкль Брюгге
1 : 1
18.02.2024
Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Брюгге
4 : 0
10.02.2024
Эйпен
1' - 80'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Антверпен
2 : 1
04.02.2024
Брюгге
46' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Брюгге
3 : 2
30.01.2024
Кортрейк
69' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Шарлеруа
1 : 4
27.01.2024
Брюгге
62' - 90'
67'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Брюгге
3 : 0
20.01.2024
Вестерло
75' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Брюгге
1 : 1
26.12.2023
Юнион СЖ
86' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
РВДМ Брюссель
1 : 6
22.12.2023
Брюгге
66' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Брюгге
2 : 0
17.12.2023
Гент
86' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Мехелен
0 : 0
10.12.2023
Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Брюгге
2 : 0
03.12.2023
Стандард
65' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Оуд-Хеверли
0 : 1
26.11.2023
Брюгге
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Брюгге
0 : 0
12.11.2023
Серкль Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
2 : 1
05.11.2023
Брюгге
1' - 54'
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Брюгге
2 : 1
29.10.2023
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Кортрейк
1 : 0
21.10.2023
Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
1 : 1
01.10.2023
Сент-Труйден
46' - 90'
74'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Брюгге
1 : 1
28.09.2023
Генк
64' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Андерлехт
1 : 1
24.09.2023
Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
4 : 2
16.09.2023
Шарлеруа
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Гент
2 : 1
03.09.2023
Брюгге
Был в запасе
Главные новости
Мелкадзе получил наказание от КДК
19:39
1
В «Факеле» рассказали, что сделали с удаленным в матче против «Спартака» игроком
19:29
2
Сафонов рассказал, на что тратит все свободное время
18:57
1
Клопп ввел строгий режим в сборной Германии
18:47
Известны все кандидаты на пост тренера «Енисея»
18:37
Уволенный тренер ЦСКА: «Мы ушли с чистой совестью»
18:23
10 самых подешевевших игроков РПЛ
18:09
Фото10 самых подорожавших игроков РПЛ
17:49
3
Карты таро дали совет никому не нужному Дзюбе, что делать дальше
17:35
7
Карседо предсказали скорое увольнение из «Спартака»
17:09
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+