Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Антверпен
Брюгге - Антверпен: обзор матча 29 октября 2023
Брюгге
29.10.2023, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Антверпен
45'
Ф. Хутгла
90'
Х. Ванакен
72'
Д. Иленихена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Антверпен
Желтая карточка
М. Де Куйпер
90'
+3
Замена
Ж. Ордоньес
️️️️
А. Сков Ольсен
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Х. Ванакен
Пас отдал
И. Тиаго
90'
85'
Замена
З. ван ден Бош
️️️️
Р. Де Лат
Замена
У. Ветлесен
️️️️
К. Нильсен
79'
Замена
М. Де Куйпер
️️️️
Б. Мейер
79'
72'
ГОЛ! 1:1!
Д. Иленихена
Пас отдал
К. Корбани
72'
Замена
Д. Иленихена
️️️️
А. Муджа
Желтая карточка
А. Сков Ольсен
69'
Замена
И. Тиаго
️️️️
Ф. Хутгла
63'
63'
Замена
К. Корбани
️️️️
Й. Батай
Замена
А. Нуса
️️️️
Ф. Зинкернагель
63'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Хутгла
Пас отдал
Т. Бьюкенан
45'
Желтая карточка
Б. Мехеле
38'
Желтая карточка
К. Нильсен
35'
15'
Желтая карточка
А. Юсуф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
(К)
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
80
Альхассан Юсуф
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
71
Axl De Corte
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
9
Игор Тиаго
ЦФ
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
20
Кобе Корбани
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
3-1-1-3-2
22
Миньоле
5
Мейер
58
Спайлерс
44
Мехеле
25
Онидика
20
Ванакен
11
Зинкернагель
70
Сков Ольсен
17
Бьюкенан
94
Нильсен
9
Хутгла
4-2-1-2-1
1
Бутез
25
Батай
3
Кулибали
2
Де Лат
23
Алдервейрелд
48
Вермерен
80
Юсуф
32
Эккеленкамп
7
Муджа
7
Баликвиша
14
Янссен
70
Сков Ольсен
4
Ордоньес
4
Ордоньес
70
Сков Ольсен
5
Мейер
29
Де Куйпер
29
Де Куйпер
5
Мейер
94
Нильсен
10
Ветлесен
10
Ветлесен
94
Нильсен
11
Зинкернагель
7
Нуса
7
Нуса
11
Зинкернагель
9
Хутгла
9
Тиаго
9
Тиаго
9
Хутгла
25
Батай
20
Корбани
20
Корбани
25
Батай
2
Де Лат
4
ван ден Бош
4
ван ден Бош
2
Де Лат
7
Муджа
99
Иленихена
99
Иленихена
7
Муджа
Остались в запасе
Брюгге
Антверпен
29
Нордин Жекерс
ВР
71
Axl De Corte
ВР
3
Эдер Баланта
ОП
Главный тренер
Ронни Дейла
1
Сенне Ламменс
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
9
Джирано Керк
ПВ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
71
Axl De Corte
ВР
3
Эдер Баланта
ОП
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
9
Джирано Керк
ПВ
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Брюгге - Антверпен
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Главный судья:
Bram Van Driessche, Belgium
Стадион:
Ян Брейдель
Новости команд
Все
Брюгге
Антверпен
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»
2025.01.29 16:42
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+