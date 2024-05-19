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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Брюгге
Андерлехт - Брюгге: обзор матча 19 мая 2024
Андерлехт
19.05.2024, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, группа A, 9 тур
0 : 1
Завершен
Брюгге
29'
Д. Одои
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Брюгге
90'
+1
Замена
А. Нуса
️️️️
М. Скурась
90'
+1
Замена
К. Саббе
️️️️
Р. Онидика
Желтая карточка
З. Дебаст
88'
85'
Желтая карточка
М. Де Куйпер
Замена
М. Н'Диайе
️️️️
Л. Аугустинссон
84'
83'
Желтая карточка
Д. Одои
76'
Замена
Э. Баланта
️️️️
К. Нильсен
Замена
Т. Леони
️️️️
Я. Версхарен
72'
Замена
Н. Ангуло
️️️️
Ф. Амузу
72'
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Дольберг
72'
69'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
У. Ветлесен
29'
ГОЛ! 0:1!
Д. Одои
Пас отдал
М. Де Куйпер
4'
Желтая карточка
У. Ветлесен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Каспер Шмейхель
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
6
Зено Дебаст
(К)
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
23
Матс Ритс
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
25
Рафаэль Онидика
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
4
Amando Lapage
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
83
Тристан Дегреф
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
39
Джозеф Барсик
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
19
Сион Хомма
ЛВ
7
Антонио Нуса
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
4-3-1-2
1
Шмейхель
6
Аугустинссон
6
Дебаст
32
Гаттони
54
Сарделла
23
Ритс
9
Амузу
16
Версхарен
10
Дрейер
29
Стройкенс
9
Дольберг
3-1-3-2-1
22
Миньоле
3
Одои
4
Ордоньес
44
Мехеле
25
Онидика
29
Де Куйпер
20
Ванакен
10
Ветлесен
9
Хутгла
22
Скурась
94
Нильсен
6
Аугустинссон
16
Н'Диайе
16
Н'Диайе
6
Аугустинссон
16
Версхарен
6
Леони
6
Леони
16
Версхарен
9
Амузу
10
Ангуло
10
Ангуло
9
Амузу
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
25
Онидика
64
Саббе
64
Саббе
25
Онидика
94
Нильсен
3
Баланта
3
Баланта
94
Нильсен
22
Скурась
7
Нуса
7
Нуса
22
Скурась
10
Ветлесен
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
10
Ветлесен
Остались в запасе
Андерлехт
Брюгге
26
Колин Коосеманс
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
83
Тристан Дегреф
ЦП
29
Нордин Жекерс
ВР
39
Джозеф Барсик
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
19
Сион Хомма
ЛВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
Главный тренер
Ники Хайен
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
83
Тристан Дегреф
ЦП
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
39
Джозеф Барсик
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
19
Сион Хомма
ЛВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
Главный тренер
Ники Хайен
Статистика матча Андерлехт - Брюгге
1
3
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
52
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
10
10
Офсайды
2
1
Количество передач
457
219
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
168
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
0
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
0.61
0.85
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ламбрехтс
(Левен)
Стадион:
Констант Ванден Сток
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