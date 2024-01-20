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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Вестерло
Брюгге - Вестерло: обзор матча 20 января 2024
Брюгге
20.01.2024, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Вестерло
37'
И. Тиаго
65'
И. Тиаго (П)
80'
А. Нуса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Вестерло
90'
+1
Вторая желтая
А. Пьедфорт
Замена
М. Скурась
️️️️
А. Сков Ольсен
83'
Замена
К. Саббе
️️️️
М. Де Куйпер
83'
Замена
Ф. Хутгла
️️️️
И. Тиаго
83'
ГОЛ! 3:0!
А. Нуса
Пас отдал
Х. Ванакен
80'
Замена
А. Нуса
️️️️
Ф. Зинкернагель
75'
Замена
Э. Баланта
️️️️
К. Нильсен
75'
72'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Э. Дачи
72'
Замена
М. Фикселлес
️️️️
Г. Йоу
66'
Желтая карточка
Т. ван ден Кейбус
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Тиаго
65'
62'
Желтая карточка
А. Пьедфорт
ГОЛ! 1:0!
И. Тиаго
Пас отдал
Ф. Зинкернагель
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
29
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Вестерло
26
Синан Болат
(К)
ВР
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
7
Гриффин Йоу
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Брюгге
71
Axl De Corte
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
7
Антонио Нуса
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
9
Ферран Хутгла
ПВ
17
Víctor Barberá
ЦФ
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
19
Матиас Фикселлес
ОП
34
Догукан Хасполат
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
7
Хосимар Алькосер
ЦФ
11
Adedire Mebude
ЦФ
3-3-2-2
22
Миньоле
5
Мейер
44
Мехеле
58
Спайлерс
29
Де Куйпер
20
Ванакен
10
Ветлесен
70
Сков Ольсен
11
Зинкернагель
9
Тиаго
94
Нильсен
4-1-3-1-1
26
Болат
14
Рейнолдс
23
Байрам
25
Ромменс
46
Пьедфорт
33
Нойштедтер
8
Сидорчук
24
Мадсен
39
ван ден Кейбус
7
Йоу
22
Дачи
29
Де Куйпер
64
Саббе
64
Саббе
29
Де Куйпер
94
Нильсен
3
Баланта
3
Баланта
94
Нильсен
70
Сков Ольсен
22
Скурась
22
Скурась
70
Сков Ольсен
11
Зинкернагель
7
Нуса
7
Нуса
11
Зинкернагель
9
Тиаго
9
Хутгла
9
Хутгла
9
Тиаго
7
Йоу
19
Фикселлес
19
Фикселлес
7
Йоу
22
Дачи
89
Шадли
89
Шадли
22
Дачи
Остались в запасе
Брюгге
Вестерло
71
Axl De Corte
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
17
Víctor Barberá
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
7
Хосимар Алькосер
ЦФ
11
Adedire Mebude
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
71
Axl De Corte
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
17
Víctor Barberá
ЦФ
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
7
Хосимар Алькосер
ЦФ
11
Adedire Mebude
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Брюгге - Вестерло
1
2
Всего ударов по воротам
14
2
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
0
Нарушения
5
13
Офсайды
6
1
Количество передач
570
350
Сейвы
0
6
Точность передач %
84
71
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
12
0
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
3.76
0.07
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Laforge, Belgium
Стадион:
Ян Брейдель
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