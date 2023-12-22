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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
РВДМ Брюссель - Брюгге
РВДМ Брюссель - Брюгге: обзор матча 22 декабря 2023
РВДМ Брюссель
22.12.2023, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
1 : 6
Завершен
Брюгге
56'
И. Камара
9'
И. Тиаго
13'
Ф. Зинкернагель
45+1'
А. Сков Ольсен
55'
И. Тиаго (П)
64'
И. Тиаго
72'
Х. Ванакен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РВДМ Брюссель - Брюгге
Замена
Ф. Да Силва
️️️️
П. Двомо
84'
82'
Желтая карточка
М. Скурась
77'
Замена
М. Скурась
️️️️
Р. Онидика
72'
ГОЛ! 1:6!
Х. Ванакен
66'
Замена
А. Нуса
️️️️
А. Сков Ольсен
66'
Замена
Ф. Хутгла
️️️️
И. Тиаго
66'
Замена
Э. Баланта
️️️️
У. Ветлесен
64'
ГОЛ! 1:5!
И. Тиаго
64'
Пенальти не реализован!
И. Тиаго
ГОЛ! 1:4!
И. Камара
Пас отдал
Клаус
56'
55'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
И. Тиаго
Замена
D. Doudaev
️️️️
К. Мерсье
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
А. Сков Ольсен
Пас отдал
У. Ветлесен
38'
Замена
Д. Одои
️️️️
Б. Мейер
13'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Зинкернагель
Пас отдал
И. Тиаго
Желтая карточка
Ю. Коне
12'
12'
Желтая карточка
И. Тиаго
9'
ГОЛ! 0:1!
И. Тиаго
Пас отдал
Ф. Зинкернагель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РВДМ Брюссель
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
4
Клаус
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
7
Илай Камара
ПАЗ
14
Пьер Двомо
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦП
33
Theo Defourny
(К)
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
10
Уго Ветлесен
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
РВДМ Брюссель
28
Guillaume Hubert
ВР
32
Djokovar Doudaev
ЦЗ
55
Matteo Vandendaele
ЦЗ
8
Флоран Да Силва
ЦП
13
Shuto Abe
ЦП
20
Theo Gece
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
71
Axl De Corte
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
22
Михал Скурась
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
9
Ферран Хутгла
ПВ
3-2-3-3
5
Сиссако
4
Клаус
99
Коне
30
Абнер
7
Камара
14
Двомо
11
Рен-Аделед
30
Мерсье
29
Гейе
9
Мбуп
33
3-1-3-2-1
22
Миньоле
58
Спайлерс
44
Мехеле
5
Мейер
25
Онидика
10
Ветлесен
29
Де Куйпер
20
Ванакен
70
Сков Ольсен
11
Зинкернагель
9
Тиаго
30
Мерсье
32
32
30
Мерсье
14
Двомо
8
Да Силва
8
Да Силва
14
Двомо
5
Мейер
3
Одои
3
Одои
5
Мейер
10
Ветлесен
3
Баланта
3
Баланта
10
Ветлесен
70
Сков Ольсен
7
Нуса
7
Нуса
70
Сков Ольсен
25
Онидика
22
Скурась
22
Скурась
25
Онидика
9
Тиаго
9
Хутгла
9
Хутгла
9
Тиаго
Остались в запасе
РВДМ Брюссель
Брюгге
28
Guillaume Hubert
ВР
55
Matteo Vandendaele
ЦЗ
13
Shuto Abe
ЦП
20
Theo Gece
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
29
Нордин Жекерс
ВР
71
Axl De Corte
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
28
Guillaume Hubert
ВР
55
Matteo Vandendaele
ЦЗ
13
Shuto Abe
ЦП
20
Theo Gece
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
71
Axl De Corte
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча РВДМ Брюссель - Брюгге
1
2
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
3
10
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
9
8
Офсайды
1
2
Количество передач
333
572
Сейвы
4
2
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.13
4.88
Матчи команд
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
РВДМ Брюссель
1 : 3
04.05.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
РВДМ Брюссель
0 : 1
28.04.2024
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Кортрейк
2 : 4
21.04.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Brent Staessens, Belgium
Стадион:
Edmond Machtens Stadium, Brussels
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