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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Брюгге
Мехелен - Брюгге: обзор матча 10 декабря 2023
Мехелен
10.12.2023, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Брюгге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Брюгге
90'
+3
Желтая карточка
Б. Мехеле
Замена
J. Van Hecke
️️️️
К. Мрабти
88'
87'
Желтая карточка
Р. Онидика
Желтая карточка
G. Coucke
84'
Желтая карточка
Д. Бейтс
77'
77'
Желтая карточка
Х. Ванакен
76'
Желтая карточка
М. Де Куйпер
Замена
Й. Маледе
️️️️
Ж. Хайреманс
74'
68'
Замена
️️️️
Ф. Хутгла
Замена
Л. Лаубербах
️️️️
Н. Бассет
62'
57'
Замена
Б. Мейер
️️️️
Т. Бьюкенан
57'
Замена
Р. Онидика
️️️️
К. Нильсен
57'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Ф. Зинкернагель
51'
Желтая карточка
Ф. Зинкернагель
Желтая карточка
Д. Фулон
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
33
Elias Cobbaut
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
8
Мори Конате
ОП
17
Роб Скофс
(К)
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
28
Керим Мрабти
ЦФ
9
Норман Бассет
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
29
Максим Де Куйпер
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Мехелен
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
11
Билал Бафдили
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
25
Рафаэль Онидика
ОП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
17
Víctor Barberá
ЦФ
3-3-1-1-2
1
4
Бейтс
33
30
5
Фулон
8
Конате
14
Уолш
17
Скофс
11
Хайреманс
9
Бассет
28
Мрабти
2-3-3-2
22
Миньоле
58
Спайлерс
44
Мехеле
29
Де Куйпер
10
Ветлесен
20
Ванакен
11
Зинкернагель
17
Бьюкенан
9
Хутгла
94
Нильсен
9
Тиаго
11
Хайреманс
14
Маледе
14
Маледе
11
Хайреманс
28
Мрабти
6
6
28
Мрабти
9
Бассет
29
Лаубербах
29
Лаубербах
9
Бассет
17
Бьюкенан
5
Мейер
5
Мейер
17
Бьюкенан
94
Нильсен
25
Онидика
25
Онидика
94
Нильсен
11
Зинкернагель
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
11
Зинкернагель
Остались в запасе
Мехелен
Брюгге
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
11
Билал Бафдили
ЦП
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
3
Эдер Баланта
ОП
22
Михал Скурась
ЛВ
17
Víctor Barberá
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
11
Билал Бафдили
ЦП
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
3
Эдер Баланта
ОП
22
Михал Скурась
ЛВ
17
Víctor Barberá
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Мехелен - Брюгге
3
5
Всего ударов по воротам
7
3
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
1
4
Нарушения
5
1
Офсайды
1
0
Количество передач
171
231
Сейвы
0
4
Точность передач %
69
81
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
1
1
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.19
0.06
Матчи команд
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Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Laforge, Belgium
Стадион:
Veoliastadion Achter De Kazerne, Mechelen
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