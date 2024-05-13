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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Юнион СЖ
Брюгге - Юнион СЖ: обзор матча 13 мая 2024
Брюгге
13.05.2024, понедельник, 21:30
Бельгия. Про-Лига, группа A, 8 тур
2 : 2
Завершен
Юнион СЖ
57'
А. Сков Ольсен
72'
А. Сков Ольсен
48'
Х. Теклаб
84'
К. Мачида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Юнион СЖ
90'
+5
Желтая карточка
К. Берджесс
Замена
Э. Баланта
️️️️
Ф. Хутгла
90'
+2
84'
ГОЛ! 2:2!
К. Мачида
Пас отдал
К. Пуэртас
81'
Замена
Н. Садики
️️️️
Ш. Ванхутте
80'
Замена
Д. Эккерт
️️️️
Г. Нильссон
80'
Замена
Л. Лапуссен
️️️️
Х. Теклаб
ГОЛ! 2:1!
А. Сков Ольсен
Пас отдал
М. Де Куйпер
72'
71'
Желтая карточка
А. Кастро-Монтес
Замена
К. Нильсен
️️️️
И. Тиаго
66'
ГОЛ! 1:1!
А. Сков Ольсен
Пас отдал
Ф. Хутгла
57'
Замена
А. Нуса
️️️️
Р. Онидика
55'
48'
ГОЛ! 0:1!
Х. Теклаб
Пас отдал
М. Расмуссен
Замена
У. Ветлесен
️️️️
К. Саббе
46'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
М. Скурась
46'
Желтая карточка
Р. Онидика
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
25
Рафаэль Онидика
ОП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
11
Хенок Теклаб
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
9
Мохамед Амура
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
39
Джозеф Барсик
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
13
Хайнц Линднер
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
10
Лазаре Амани
ЦП
15
Каспер Терхо
ПВ
7
Elton Kabangu
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Миньоле
64
Саббе
4
Ордоньес
44
Мехеле
3
Одои
25
Онидика
20
Ванакен
29
Де Куйпер
22
Скурась
9
Хутгла
9
Тиаго
4-1-2-1-2
49
Морис
28
Мачида
17
Кастро-Монтес
5
Мак Аллистер
16
Берджесс
34
Ванхутте
20
Расмуссен
21
Пуэртас
11
Теклаб
9
Нильссон
9
Амура
9
Хутгла
3
Баланта
3
Баланта
9
Хутгла
64
Саббе
10
Ветлесен
10
Ветлесен
64
Саббе
25
Онидика
7
Нуса
7
Нуса
25
Онидика
22
Скурась
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
22
Скурась
9
Тиаго
94
Нильсен
94
Нильсен
9
Тиаго
34
Ванхутте
27
Садики
27
Садики
34
Ванхутте
11
Теклаб
94
Лапуссен
94
Лапуссен
11
Теклаб
9
Нильссон
10
Эккерт
10
Эккерт
9
Нильссон
Остались в запасе
Брюгге
Юнион СЖ
29
Нордин Жекерс
ВР
39
Джозеф Барсик
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
Главный тренер
Ники Хайен
73
Йоахим Имбрехт
ВР
13
Хайнц Линднер
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
10
Лазаре Амани
ЦП
15
Каспер Терхо
ПВ
7
Elton Kabangu
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
39
Джозеф Барсик
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
13
Хайнц Линднер
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
10
Лазаре Амани
ЦП
15
Каспер Терхо
ПВ
7
Elton Kabangu
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Брюгге - Юнион СЖ
1
2
Всего ударов по воротам
24
18
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
7
14
Офсайды
1
2
Количество передач
481
374
Сейвы
4
2
Точность передач %
81
78
Удары мимо ворот
11
7
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
16
13
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
3.24
1.67
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Lardot, Belgium
Стадион:
Ян Брейдель
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