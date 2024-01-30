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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Кортрейк
Брюгге - Кортрейк: обзор матча 30 января 2024
Брюгге
30.01.2024, вторник, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
3 : 2
Завершен
Кортрейк
16'
Ф. Зинкернагель
77'
Б. Мехеле
86'
И. Тиаго
53'
J. Afolabi
68'
М. Бруно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Кортрейк
Замена
Д. Одои
️️️️
А. Сков Ольсен
90'
+3
89'
Желтая карточка
О. Ожо
Желтая карточка
И. Тиаго
87'
ГОЛ! 3:2!
И. Тиаго
Пас отдал
М. Скурась
86'
Замена
М. Скурась
️️️️
Б. Мейер
85'
84'
Желтая карточка
Н. Мехсату
82'
Замена
М. Мампасси
️️️️
J. Afolabi
ГОЛ! 2:2!
Б. Мехеле
Пас отдал
Х. Ванакен
77'
70'
Замена
О. Ожо
️️️️
Д. Де Неве
Замена
Э. Баланта
️️️️
К. Нильсен
69'
Замена
Ф. Хутгла
️️️️
Ф. Зинкернагель
69'
68'
ГОЛ! 1:2!
М. Бруно
55'
Замена
И. Дэвис
️️️️
М. Эль-Идрисси
55'
Замена
А. Сиссако
️️️️
К. Малинов
53'
ГОЛ! 1:1!
J. Afolabi
Пас отдал
Н. Мехсату
ГОЛ! 1:0!
Ф. Зинкернагель
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
29
Максим Де Куйпер
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Кортрейк
21
Люка Пирар
ВР
44
Жоау Силва
(К)
ЦЗ
22
Ryotaro Tsunoda
ЦЗ
13
Харуя Фудзи
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
33
Кристиян Малинов
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
17
Массимо Бруно
ПВ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
18
Jonathan Afolabi
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
39
Джозеф Барсик
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
9
Ферран Хутгла
ПВ
17
Víctor Barberá
ЦФ
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
2
Мартин Васински
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
13
Ebbe De Vlaeminck
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
40
Leko Verbauhwede
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
76
Djiby Seck
ЦФ
3-3-2-2
22
Миньоле
5
Мейер
44
Мехеле
58
Спайлерс
29
Де Куйпер
10
Ветлесен
20
Ванакен
70
Сков Ольсен
11
Зинкернагель
9
Тиаго
94
Нильсен
4-1-3-2
21
Пирар
8
Мехсату
22
13
Фудзи
44
Силва
33
Малинов
17
Бруно
37
Кадри
14
Де Неве
18
9
Эль-Идрисси
70
Сков Ольсен
3
Одои
3
Одои
70
Сков Ольсен
94
Нильсен
3
Баланта
3
Баланта
94
Нильсен
5
Мейер
22
Скурась
22
Скурась
5
Мейер
11
Зинкернагель
9
Хутгла
9
Хутгла
11
Зинкернагель
18
23
Мампасси
23
Мампасси
18
33
Малинов
8
Сиссако
8
Сиссако
33
Малинов
14
Де Неве
9
Ожо
9
Ожо
14
Де Неве
9
Эль-Идрисси
39
Дэвис
39
Дэвис
9
Эль-Идрисси
Остались в запасе
Брюгге
Кортрейк
29
Нордин Жекерс
ВР
39
Джозеф Барсик
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
17
Víctor Barberá
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
23
Том Ванденберге
ВР
2
Мартин Васински
ЦЗ
13
Ebbe De Vlaeminck
ЦП
40
Leko Verbauhwede
ЦП
76
Djiby Seck
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
39
Джозеф Барсик
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
17
Víctor Barberá
ЦФ
Остались в запасе
23
Том Ванденберге
ВР
2
Мартин Васински
ЦЗ
13
Ebbe De Vlaeminck
ЦП
40
Leko Verbauhwede
ЦП
76
Djiby Seck
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Брюгге - Кортрейк
1
2
Всего ударов по воротам
30
7
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
11
0
Нарушения
7
10
Офсайды
3
0
Количество передач
713
301
Сейвы
2
7
Точность передач %
85
67
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
23
6
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
3.34
1.04
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Lardot, Belgium
Стадион:
Ян Брейдель
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