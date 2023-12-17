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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Гент
Брюгге - Гент: обзор матча 17 декабря 2023
Брюгге
17.12.2023, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Гент
24'
И. Тиаго (П)
41'
И. Тиаго (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Гент
90'
+2
Замена
Н. Фадиджа
️️️️
Х. Хонг
Замена
Э. Баланта
️️️️
Р. Онидика
86'
Замена
Ф. Хутгла
️️️️
И. Тиаго
86'
85'
Замена
Д. Орбан
️️️️
У. Кюйперс
Замена
А. Нуса
️️️️
Ф. Зинкернагель
64'
46'
Замена
Б. Лагэ
️️️️
Нуриу
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Тиаго
41'
40'
Красная карточка
И. Кандусс
Замена
У. Ветлесен
️️️️
К. Нильсен
28'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Тиаго
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Гент
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
24
Свен Кумс
(К)
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
71
Axl De Corte
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
10
Уго Ветлесен
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
Гент
4
Брам Лагэ
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
3-1-2-2-2
22
Миньоле
5
Мейер
44
Мехеле
4
Ордоньес
25
Онидика
29
Де Куйпер
20
Ванакен
11
Зинкернагель
70
Сков Ольсен
94
Нильсен
9
Тиаго
3-4-2-1
33
Руф
27
Кандусс
4
Ватанабе
25
Нуриу
4
де Сар
24
Кумс
18
Самуас
20
Хонг
39
Фофана
9
Тиссудали
99
Кюйперс
25
Онидика
3
Баланта
3
Баланта
25
Онидика
94
Нильсен
10
Ветлесен
10
Ветлесен
94
Нильсен
11
Зинкернагель
7
Нуса
7
Нуса
11
Зинкернагель
9
Тиаго
9
Хутгла
9
Хутгла
9
Тиаго
25
Нуриу
4
Лагэ
4
Лагэ
25
Нуриу
20
Хонг
27
Фадиджа
27
Фадиджа
20
Хонг
99
Кюйперс
99
Орбан
99
Орбан
99
Кюйперс
Остались в запасе
Брюгге
Гент
29
Нордин Жекерс
ВР
71
Axl De Corte
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
Главный тренер
Ронни Дейла
16
Омри Гандельман
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
71
Axl De Corte
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
Остались в запасе
16
Омри Гандельман
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Брюгге - Гент
1
Всего ударов по воротам
7
3
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
3
Нарушения
5
7
Офсайды
1
0
Количество передач
221
217
Сейвы
0
1
Точность передач %
81
76
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
1.91
0.08
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Lardot, Belgium
Стадион:
Ян Брейдель
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