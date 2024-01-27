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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Брюгге
Шарлеруа - Брюгге: обзор матча 27 января 2024
Шарлеруа
27.01.2024, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
1 : 4
Завершен
Брюгге
90+4'
А. Бернье
12'
Б. Мехеле
22'
К. Нильсен
34'
И. Тиаго
54'
И. Тиаго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Брюгге
ГОЛ! 1:4!
А. Бернье
Пас отдал
П. Гуягон
90'
+4
79'
Замена
Д. Одои
️️️️
А. Сков Ольсен
79'
Замена
А. Нуса
️️️️
Ф. Зинкернагель
Замена
А. Бернье
️️️️
К. Нкуба
71'
Замена
П. Гуягон
️️️️
И. Мбенза
71'
Замена
М. Букамир
️️️️
Ж. Рогель
70'
67'
Желтая карточка
Э. Баланта
63'
Замена
М. Скурась
️️️️
У. Ветлесен
62'
Замена
Э. Баланта
️️️️
К. Нильсен
62'
Замена
Ф. Хутгла
️️️️
И. Тиаго
54'
ГОЛ! 0:4!
И. Тиаго
34'
ГОЛ! 0:3!
И. Тиаго
22'
ГОЛ! 0:2!
К. Нильсен
Пас отдал
Х. Ванакен
12'
ГОЛ! 0:1!
Б. Мехеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
1
Пьер Патро
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
8
Адем Зорган
ЦП
88
Рюта Мориока
(К)
АП
38
Дан Хейманс
АП
21
Жан Рогель
ПП
27
Кен Нкуба
ПВ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
29
Максим Де Куйпер
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Шарлеруа
1
Martin Delavalée
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
44
Мехди Букамир
ЦЗ
17
Антуан Бернье
ЦП
8
Парфе Гуягон
АП
12
Надир Бенбуали
ЦФ
9
Никола Штулич
ЦФ
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
7
Антонио Нуса
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
9
Ферран Хутгла
ПВ
17
Víctor Barberá
ЦФ
3-3-3-1
1
Патро
20
Драгснес
2
Ван Клемпут
25
Андреу
7
Мбенза
8
Зорган
21
Рогель
88
Мориока
38
Хейманс
27
Нкуба
17
3-3-2-2
22
Миньоле
58
Спайлерс
44
Мехеле
5
Мейер
29
Де Куйпер
10
Ветлесен
20
Ванакен
70
Сков Ольсен
11
Зинкернагель
94
Нильсен
9
Тиаго
21
Рогель
44
Букамир
44
Букамир
21
Рогель
27
Нкуба
17
Бернье
17
Бернье
27
Нкуба
7
Мбенза
8
Гуягон
8
Гуягон
7
Мбенза
70
Сков Ольсен
3
Одои
3
Одои
70
Сков Ольсен
94
Нильсен
3
Баланта
3
Баланта
94
Нильсен
10
Ветлесен
22
Скурась
22
Скурась
10
Ветлесен
11
Зинкернагель
7
Нуса
7
Нуса
11
Зинкернагель
9
Тиаго
9
Хутгла
9
Хутгла
9
Тиаго
Остались в запасе
Шарлеруа
Брюгге
1
Martin Delavalée
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
9
Никола Штулич
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
29
Нордин Жекерс
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
17
Víctor Barberá
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
1
Martin Delavalée
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
9
Никола Штулич
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
17
Víctor Barberá
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Шарлеруа - Брюгге
1
Всего ударов по воротам
14
17
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
10
11
Офсайды
1
0
Количество передач
519
470
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
1.23
2.42
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Bert Put, Belgium
Стадион:
Stade du Pays de Charleroi, Charleroi
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