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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Брюгге
Антверпен - Брюгге: обзор матча 04 февраля 2024
Антверпен
04.02.2024, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Брюгге
86'
К. Корбани
90+9'
Я. Ондрейка
54'
М. Де Куйпер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Брюгге
Желтая карточка
А. Муджа
90'
+12
ГОЛ! 2:1!
Я. Ондрейка
90'
+9
90'
+7
Замена
Д. Одои
️️️️
М. Де Куйпер
88'
Замена
Ф. Хутгла
️️️️
А. Сков Ольсен
ГОЛ! 1:1!
К. Корбани
Пас отдал
В. Янссен
86'
Замена
К. Корбани
️️️️
М. Думбия
85'
Замена
V. Udoh
️️️️
Ч. Эджуке
85'
82'
Желтая карточка
Д. Боята
Замена
Я. Ондрейка
️️️️
Й. Батай
78'
72'
Замена
Д. Боята
️️️️
Ф. Зинкернагель
54'
ГОЛ! 0:1!
М. Де Куйпер
46'
Замена
Э. Баланта
️️️️
У. Ветлесен
Замена
А. Муджа
️️️️
Д. Керк
46'
45'
Желтая карточка
И. Тиаго
26'
Желтая карточка
М. Скурась
25'
Желтая карточка
У. Ветлесен
Желтая карточка
В. Янссен
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
(К)
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
17
Маамаду Думбия
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
29
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
20
Кобе Корбани
ПАЗ
46
Милан Смитс
ЦП
27
Eran Tuypens
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
11
Якоб Ондрейка
ПВ
19
Victor Udoh
ЦФ
87
Davino Verhulst
ЦФ
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
9
Ферран Хутгла
ПВ
17
Víctor Barberá
ЦФ
3-3-2-2
1
Бутез
5
Вейндал
23
Алдервейрелд
25
Батай
4
ван ден Бош
32
Эккеленкамп
17
Думбия
21
Эджуке
9
Керк
99
Иленихена
14
Янссен
3-3-2-2
22
Миньоле
58
Спайлерс
44
Мехеле
5
Мейер
29
Де Куйпер
20
Ванакен
10
Ветлесен
70
Сков Ольсен
11
Зинкернагель
94
Нильсен
9
Тиаго
17
Думбия
20
Корбани
20
Корбани
17
Думбия
9
Керк
7
Муджа
7
Муджа
9
Керк
25
Батай
11
Ондрейка
11
Ондрейка
25
Батай
21
Эджуке
19
19
21
Эджуке
11
Зинкернагель
28
Боята
28
Боята
11
Зинкернагель
29
Де Куйпер
3
Одои
3
Одои
29
Де Куйпер
10
Ветлесен
3
Баланта
3
Баланта
10
Ветлесен
70
Сков Ольсен
9
Хутгла
9
Хутгла
70
Сков Ольсен
Остались в запасе
Антверпен
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
46
Милан Смитс
ЦП
27
Eran Tuypens
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
29
Нордин Жекерс
ВР
64
Кириани Саббе
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
17
Víctor Barberá
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
46
Милан Смитс
ЦП
27
Eran Tuypens
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
64
Кириани Саббе
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
17
Víctor Barberá
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Антверпен - Брюгге
2
4
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
9
Нарушения
9
18
Офсайды
3
0
Количество передач
427
402
Сейвы
2
1
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
0.56
1.01
Матчи команд
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- : -
29.11.2026
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Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Яспер Вергот
Стадион:
Босейлстадион
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