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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Генк
Брюгге - Генк: обзор матча 28 сентября 2023
Брюгге
28.09.2023, четверг, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Генк
67'
Х. Ванакен
45+1'
Б. Эль-Ханнус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Генк
Желтая карточка
Э. Баланта
90'
+3
81'
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
Б. Эль-Ханнус
Желтая карточка
А. Сков Ольсен
78'
ГОЛ! 1:1!
Х. Ванакен
Пас отдал
М. Де Куйпер
67'
Замена
Ф. Хутгла
️️️️
Ф. Зинкернагель
64'
Замена
Э. Баланта
️️️️
У. Ветлесен
64'
62'
Замена
А. Уаттара
️️️️
Б. Хейнен
57'
Замена
Т. Арокодаре
️️️️
А. Зекири
Желтая карточка
К. Нильсен
51'
Замена
К. Нильсен
️️️️
Р. Онидика
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Б. Эль-Ханнус
Пас отдал
Б. Хейнен
Желтая карточка
Д. Одои
43'
39'
Желтая карточка
П. Грошовски
Замена
Д. Одои
️️️️
К. Саббе
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
9
Ферран Хутгла
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Люка Ойен
АП
11
Йира Сор
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
3-1-3-2-1
22
Миньоле
44
Мехеле
58
Спайлерс
64
Саббе
25
Онидика
29
Де Куйпер
10
Ветлесен
20
Ванакен
70
Сков Ольсен
11
Зинкернагель
9
Тиаго
4-3-2-1
26
Вандевордт
27
Муньос
46
Куэста
15
Садик
3
Артеага
8
Хейнен
17
Грошовски
28
Пайнтсил
11
Эль-Ханнус
39
Фадера
9
Зекири
64
Саббе
3
Одои
3
Одои
64
Саббе
10
Ветлесен
3
Баланта
3
Баланта
10
Ветлесен
11
Зинкернагель
9
Хутгла
9
Хутгла
11
Зинкернагель
25
Онидика
94
Нильсен
94
Нильсен
25
Онидика
8
Хейнен
32
Уаттара
32
Уаттара
8
Хейнен
11
Эль-Ханнус
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
11
Эль-Ханнус
9
Зекири
99
Арокодаре
99
Арокодаре
9
Зекири
Остались в запасе
Брюгге
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
Главный тренер
Ронни Дейла
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
11
Люка Ойен
АП
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
11
Люка Ойен
АП
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Брюгге - Генк
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
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Генк
3 : 0
10.10.2026
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