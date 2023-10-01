Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Сент-Труйден
Брюгге - Сент-Труйден: обзор матча 01 октября 2023
Брюгге
01.10.2023, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Труйден
47'
А. Сков Ольсен
66'
А. Койта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Сент-Труйден
Замена
М. Скурась
️️️️
Б. Мехеле
86'
84'
Замена
В. Янссенс
️️️️
Б. Годо
80'
Замена
Ф. Анану
️️️️
Д. Хасиока
80'
Замена
Ж. Чима Фудзита
️️️️
Р. Ито
75'
Желтая карточка
Ф. Кайя
Желтая карточка
Э. Баланта
74'
Замена
И. Тиаго
️️️️
Ф. Хутгла
71'
Замена
У. Ветлесен
️️️️
К. Нильсен
71'
70'
Замена
Р. Ямамото
️️️️
Я. Стекерс
66'
ГОЛ! 1:1!
А. Койта
Пас отдал
Я. Стекерс
Желтая карточка
Ф. Хутгла
52'
ГОЛ! 1:0!
А. Сков Ольсен
Пас отдал
М. Де Куйпер
47'
Замена
Э. Баланта
️️️️
Р. Онидика
46'
Желтая карточка
Р. Онидика
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Сент-Труйден
1
Зион Сузуки
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
6
Матте Сметс
ОП
17
Матиас Делорж
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
14
Ярне Стекерс
ЦФ
10
Ретаро Ито
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
81
Argus Vanden Driessche
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
10
Уго Ветлесен
ЦП
9
Игор Тиаго
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
20
Рихито Ямамото
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
27
Фредерик Анану
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
3-1-2-3-1
22
Миньоле
44
Мехеле
28
Боята
3
Одои
25
Онидика
29
Де Куйпер
20
Ванакен
70
Сков Ольсен
11
Зинкернагель
9
Хутгла
94
Нильсен
4-1-1-1-3
1
Сузуки
14
Хасиока
20
Ван Хелден
31
Годо
17
Бока
6
Сметс
17
Делорж
11
Койта
10
Ито
14
Стекерс
14
Кайя
25
Онидика
3
Баланта
3
Баланта
25
Онидика
94
Нильсен
10
Ветлесен
10
Ветлесен
94
Нильсен
44
Мехеле
22
Скурась
22
Скурась
44
Мехеле
9
Хутгла
9
Тиаго
9
Тиаго
9
Хутгла
31
Годо
22
Янссенс
22
Янссенс
31
Годо
10
Ито
16
Фудзита
16
Фудзита
10
Ито
14
Стекерс
20
Ямамото
20
Ямамото
14
Стекерс
14
Хасиока
27
Анану
27
Анану
14
Хасиока
Остались в запасе
Брюгге
Сент-Труйден
29
Нордин Жекерс
ВР
81
Argus Vanden Driessche
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
Главный тренер
Ронни Дейла
12
Йо Коппенс
ВР
14
Оливье Дюмонт
ЦП
23
Joselpho Barnes
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
81
Argus Vanden Driessche
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
14
Оливье Дюмонт
ЦП
23
Joselpho Barnes
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Брюгге - Сент-Труйден
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Новости команд
Все
Брюгге
Сент-Труйден
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
14:10
Лига Конференций: шансы «Хайдука» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:03
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
14:10
Лига Конференций: шансы «Хайдука» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:03
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Омония» – «Сент-Труйден»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+