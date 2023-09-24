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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Брюгге
Андерлехт - Брюгге: обзор матча 24 сентября 2023
Андерлехт
24.09.2023, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Брюгге
39'
К. Дольберг
64'
А. Сков Ольсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Брюгге
Желтая карточка
Л. Васкес
90'
+3
Замена
А. Дрейер
️️️️
Ф. Амузу
76'
Замена
А. Флипс
️️️️
Т. Азар
76'
76'
Замена
Д. Боята
️️️️
А. Сков Ольсен
68'
Замена
Ф. Хутгла
️️️️
У. Ветлесен
68'
Замена
К. Нильсен
️️️️
Ф. Зинкернагель
64'
ГОЛ! 1:1!
А. Сков Ольсен
Пас отдал
Ф. Зинкернагель
Замена
А. Диавара
️️️️
Т. Делэни
45'
+2
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Дольберг
44'
ГОЛ! 1:0!
К. Дольберг
Пас отдал
К. Сарделла
39'
12'
Желтая карточка
У. Ветлесен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Каспер Шмейхель
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
23
Матс Ритс
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
6
Тео Леони
АП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Андерлехт
1
Максим Дюпе
ВР
27
Луи Патрис
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
70
Алексис Флипс
ПВ
32
Луис Васкес
ЦФ
Брюгге
71
Axl De Corte
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
9
Ферран Хутгла
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Шмейхель
6
Аугустинссон
6
Дебаст
14
Вертонген
54
Сарделла
27
Делэни
23
Ритс
9
Амузу
9
Азар
6
Леони
9
Дольберг
3-1-3-2-1
22
Миньоле
64
Саббе
58
Спайлерс
44
Мехеле
25
Онидика
29
Де Куйпер
20
Ванакен
10
Ветлесен
70
Сков Ольсен
11
Зинкернагель
9
Тиаго
27
Делэни
24
Диавара
24
Диавара
27
Делэни
9
Амузу
10
Дрейер
10
Дрейер
9
Амузу
9
Азар
70
Флипс
70
Флипс
9
Азар
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
70
Сков Ольсен
28
Боята
28
Боята
70
Сков Ольсен
10
Ветлесен
9
Хутгла
9
Хутгла
10
Ветлесен
11
Зинкернагель
94
Нильсен
94
Нильсен
11
Зинкернагель
Остались в запасе
Андерлехт
Брюгге
1
Максим Дюпе
ВР
27
Луи Патрис
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
71
Axl De Corte
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
3
Эдер Баланта
ОП
22
Михал Скурась
ЛВ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
27
Луи Патрис
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
Остались в запасе
71
Axl De Corte
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
3
Эдер Баланта
ОП
22
Михал Скурась
ЛВ
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Андерлехт - Брюгге
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
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