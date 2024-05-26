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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Серкль Брюгге
Брюгге - Серкль Брюгге: обзор матча 26 мая 2024
Брюгге
26.05.2024, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, группа A, 10 тур
0 : 0
Завершен
Серкль Брюгге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Серкль Брюгге
Замена
К. Нильсен
️️️️
М. Скурась
90'
+5
Замена
Э. Баланта
️️️️
У. Ветлесен
90'
+5
87'
Замена
С. Мянго
️️️️
Ф. Лемарешаль
75'
Замена
У. Сике
️️️️
К. Равик
75'
Замена
Ф. Назинью
️️️️
А. Франсис
Замена
А. Нуса
️️️️
А. Сков Ольсен
70'
65'
Замена
А. Минда
️️️️
Ф. Аугусто
Желтая карточка
Д. Одои
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
25
Рафаэль Онидика
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
Главный тренер
Ники Хайен
Серкль Брюгге
5
Борис Попович
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
24
Тибо Сомерс
(К)
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
17
Абу Франсис
АП
17
Варлесон
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
39
Джозеф Барсик
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
19
Сион Хомма
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
8
Erick
ЦП
27
Алан Минда
ПВ
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
3-1-3-3
22
Миньоле
4
Ордоньес
44
Мехеле
3
Одои
25
Онидика
29
Де Куйпер
10
Ветлесен
20
Ванакен
22
Скурась
9
Хутгла
70
Сков Ольсен
3-1-2-2-3
5
Попович
5
Равик
2
Даланд
28
ван дер Брюгген
80
Лемарешаль
22
Лопеш
17
Франсис
24
Сомерс
9
Данке
9
Аугусто
17
10
Ветлесен
3
Баланта
3
Баланта
10
Ветлесен
70
Сков Ольсен
7
Нуса
7
Нуса
70
Сков Ольсен
22
Скурась
94
Нильсен
94
Нильсен
22
Скурась
80
Лемарешаль
13
Мянго
13
Мянго
80
Лемарешаль
17
Франсис
20
Назинью
20
Назинью
17
Франсис
5
Равик
41
Сике
41
Сике
5
Равик
9
Аугусто
27
Минда
27
Минда
9
Аугусто
Остались в запасе
Брюгге
Серкль Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
39
Джозеф Барсик
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
19
Сион Хомма
ЛВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
Главный тренер
Ники Хайен
26
Максим Делань
ВР
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
8
Erick
ЦП
11
Казим Олаигбе
ЛВ
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
39
Джозеф Барсик
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
19
Сион Хомма
ЛВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
8
Erick
ЦП
11
Казим Олаигбе
ЛВ
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Брюгге - Серкль Брюгге
1
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
9
10
Офсайды
1
1
Количество передач
578
265
Сейвы
0
2
Точность передач %
78
60
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.96
0.18
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Беверен
- : -
12.12.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Lardot, Belgium
Стадион:
Ян Брейдель
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