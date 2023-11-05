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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Брюгге
Юнион СЖ - Брюгге: обзор матча 05 ноября 2023
Юнион СЖ
05.11.2023, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Брюгге
22'
М. Амура
68'
М. Амура
60'
М. Де Куйпер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Брюгге
Пенальти не реализован!
К. Родригес
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
С. Миньоле
Желтая карточка
К. Берджесс
90'
+4
Желтая карточка
Л. Лапуссен
90'
+1
Замена
М. Расмуссен
️️️️
М. Амура
82'
80'
Замена
И. Тиаго
️️️️
Б. Мехеле
Замена
Н. Садики
️️️️
Л. Амани
80'
ГОЛ! 2:1!
М. Амура
Пас отдал
К. Родригес
68'
Замена
К. Родригес
️️️️
Д. Эккерт
68'
60'
ГОЛ! 1:1!
М. Де Куйпер
Пас отдал
А. Сков Ольсен
56'
Желтая карточка
У. Ветлесен
55'
Замена
А. Нуса
️️️️
Д. Одои
54'
Замена
М. Де Куйпер
️️️️
Ф. Зинкернагель
54'
Замена
У. Ветлесен
️️️️
Э. Баланта
Желтая карточка
М. Амура
35'
ГОЛ! 1:0!
М. Амура
22'
20'
Желтая карточка
Д. Одои
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
49
Антони Морис
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
10
Лазаре Амани
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
3
Эдер Баланта
ОП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
7
Elton Kabangu
ЦФ
13
Кевин Родригес
ЦФ
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
7
Антонио Нуса
ЛВ
29
Максим Де Куйпер
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
9
Игор Тиаго
ЦФ
4-1-2-1-2
49
Морис
5
Мак Аллистер
28
Мачида
17
Кастро-Монтес
16
Берджесс
34
Ванхутте
10
Амани
21
Пуэртас
94
Лапуссен
9
Амура
10
Эккерт
4-1-1-3-1
22
Миньоле
3
Одои
44
Мехеле
58
Спайлерс
5
Мейер
3
Баланта
20
Ванакен
11
Зинкернагель
9
Хутгла
70
Сков Ольсен
94
Нильсен
10
Амани
27
Садики
27
Садики
10
Амани
9
Амура
20
Расмуссен
20
Расмуссен
9
Амура
10
Эккерт
13
Родригес
13
Родригес
10
Эккерт
11
Зинкернагель
29
Де Куйпер
29
Де Куйпер
11
Зинкернагель
3
Баланта
10
Ветлесен
10
Ветлесен
3
Баланта
3
Одои
7
Нуса
7
Нуса
3
Одои
44
Мехеле
9
Тиаго
9
Тиаго
44
Мехеле
Остались в запасе
Юнион СЖ
Брюгге
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
17
Каспер Терхо
ПВ
7
Elton Kabangu
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
29
Нордин Жекерс
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
17
Каспер Терхо
ПВ
7
Elton Kabangu
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Юнион СЖ - Брюгге
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Яспер Вергот
Стадион:
Stade Joseph Marien, Saint-Gilles
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