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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Брюгге
Оуд-Хеверли - Брюгге: обзор матча 26 ноября 2023
Оуд-Хеверли
26.11.2023, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Брюгге
45+2'
Ф. Хутгла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Брюгге
Желтая карточка
Х. Мендиль
90'
+5
90'
+3
Замена
М. Скурась
️️️️
Ф. Хутгла
90'
Замена
Э. Баланта
️️️️
У. Ветлесен
Замена
Н. Нсинги
️️️️
K. Misao
89'
Замена
К. Н'Дри
️️️️
Ф. Мигель
75'
71'
Замена
Д. Одои
️️️️
Ф. Зинкернагель
70'
Желтая карточка
Ф. Зинкернагель
Замена
Й. Брюнес
️️️️
N. Opoku
57'
Замена
Э. Банзузи
️️️️
Ю. Мазиз
57'
45'
+2
Желтая карточка
Х. Ванакен
Желтая карточка
K. Misao
45'
+2
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Ф. Хутгла
Пас отдал
Т. Бьюкенан
Желтая карточка
Ф. Мигель
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
6
Kento Misao
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
20
Ричи Саградо
ЦП
17
Nathaniel Opoku
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
(К)
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
29
Максим Де Куйпер
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Оуд-Хеверли
38
Ореган Раве
ВР
4
Раз Шломо
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Брюгге
71
Axl De Corte
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
25
Рафаэль Онидика
ОП
3
Эдер Баланта
ОП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
17
Víctor Barberá
ЦФ
3-2-2-3
1
Лейсен
3
Шингтьен
28
Плетинкс
6
37
Мендиль
3
Мигель
88
Мазиз
20
Саградо
8
Схрайверс
23
Торстейнссон
17
2-3-3-2
22
Миньоле
58
Спайлерс
44
Мехеле
29
Де Куйпер
10
Ветлесен
20
Ванакен
9
Хутгла
17
Бьюкенан
11
Зинкернагель
94
Нильсен
9
Тиаго
88
Мазиз
6
Банзузи
6
Банзузи
88
Мазиз
3
Мигель
11
Н'Дри
11
Н'Дри
3
Мигель
6
9
Нсинги
9
Нсинги
6
17
14
Брюнес
14
Брюнес
17
11
Зинкернагель
3
Одои
3
Одои
11
Зинкернагель
10
Ветлесен
3
Баланта
3
Баланта
10
Ветлесен
9
Хутгла
22
Скурась
22
Скурась
9
Хутгла
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Брюгге
38
Ореган Раве
ВР
4
Раз Шломо
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
71
Axl De Corte
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
17
Víctor Barberá
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
38
Ореган Раве
ВР
4
Раз Шломо
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
5
P. Ngawa
ЦФ
Остались в запасе
71
Axl De Corte
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
17
Víctor Barberá
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Оуд-Хеверли - Брюгге
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Nathan Verboomen, Belgium
Стадион:
Den Dreef Stadium, Heverlee
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