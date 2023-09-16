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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Шарлеруа
Брюгге - Шарлеруа: обзор матча 16 сентября 2023
Брюгге
16.09.2023, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
4 : 2
Завершен
Шарлеруа
26'
И. Тиаго
44'
Б. Мехеле
87'
А. Нуса
90+5'
Ф. Хутгла
5'
П. Гуягон
41'
В. Драгснес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Шарлеруа
ГОЛ! 4:2!
Ф. Хутгла
90'
+5
Замена
Д. Одои
️️️️
И. Тиаго
90'
+1
90'
+1
Замена
M. Ntelo
️️️️
Й. Багер
ГОЛ! 3:2!
А. Нуса
87'
81'
Замена
А. Требель
️️️️
А. Зорган
81'
Замена
Д. Хейманс
️️️️
И. Мбенза
Замена
Ф. Хутгла
️️️️
А. Сков Ольсен
79'
78'
Желтая карточка
А. Зорган
Желтая карточка
Р. Онидика
78'
Желтая карточка
Х. Ванакен
74'
70'
Замена
Ю. Баджи
️️️️
П. Гуягон
Замена
К. Нильсен
️️️️
У. Ветлесен
67'
Замена
А. Нуса
️️️️
Ф. Зинкернагель
67'
61'
Желтая карточка
Й. Багер
58'
Желтая карточка
С. Андреу
ГОЛ! 2:2!
Б. Мехеле
44'
41'
ГОЛ! 1:2!
В. Драгснес
Пас отдал
А. Зорган
ГОЛ! 1:1!
И. Тиаго
Пас отдал
А. Сков Ольсен
26'
5'
ГОЛ! 0:1!
П. Гуягон
Пас отдал
В. Драгснес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ОП
8
Адем Зорган
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
8
Парфе Гуягон
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
98
Одай Даббаг
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Брюгге
81
Argus Vanden Driessche
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
22
Михал Скурась
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
9
Ферран Хутгла
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Шарлеруа
1
Martin Delavalée
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
16
Адриан Требель
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
31
Mitchy Ntelo
ЦФ
3-1-3-2-1
22
Миньоле
44
Мехеле
58
Спайлерс
64
Саббе
25
Онидика
29
Де Куйпер
10
Ветлесен
20
Ванакен
11
Зинкернагель
70
Сков Ольсен
9
Тиаго
4-1-4-1
12
Коффи
25
Андреу
5
Багер
25
Марк
20
Драгснес
23
Илаймахаритра
21
Рогель
7
Мбенза
8
Гуягон
8
Зорган
98
Даббаг
9
Тиаго
3
Одои
3
Одои
9
Тиаго
11
Зинкернагель
7
Нуса
7
Нуса
11
Зинкернагель
70
Сков Ольсен
9
Хутгла
9
Хутгла
70
Сков Ольсен
10
Ветлесен
94
Нильсен
94
Нильсен
10
Ветлесен
8
Зорган
16
Требель
16
Требель
8
Зорган
7
Мбенза
38
Хейманс
38
Хейманс
7
Мбенза
8
Гуягон
20
Баджи
20
Баджи
8
Гуягон
5
Багер
31
31
5
Багер
Остались в запасе
Брюгге
Шарлеруа
81
Argus Vanden Driessche
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
22
Михал Скурась
ЛВ
Главный тренер
Ронни Дейла
1
Martin Delavalée
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
81
Argus Vanden Driessche
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
22
Михал Скурась
ЛВ
Остались в запасе
1
Martin Delavalée
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Брюгге - Шарлеруа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
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