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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Юнион СЖ
Брюгге - Юнион СЖ: обзор матча 26 декабря 2023
Брюгге
26.12.2023, вторник, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Юнион СЖ
56'
И. Тиаго (П)
27'
Г. Нильссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Юнион СЖ
90'
+5
Красная карточка
А. Морис
90'
+3
Замена
Д. Эккерт
️️️️
М. Амура
90'
Замена
К. Родригес
️️️️
Г. Нильссон
89'
Желтая карточка
К. Пуэртас
Замена
Э. Баланта
️️️️
Р. Онидика
86'
Замена
Ф. Зинкернагель
️️️️
А. Сков Ольсен
85'
81'
Замена
Н. Садики
️️️️
Ш. Ванхутте
77'
Желтая карточка
К. Мак Аллистер
Желтая карточка
Д. Одои
75'
70'
Желтая карточка
Л. Амани
Замена
Д. Одои
️️️️
Б. Мейер
68'
66'
Желтая карточка
Ш. Ванхутте
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Тиаго
56'
27'
ГОЛ! 0:1!
Г. Нильссон
Пас отдал
М. Амура
21'
Желтая карточка
К. Берджесс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
25
Рафаэль Онидика
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
10
Лазаре Амани
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
9
Мохамед Амура
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
9
Ферран Хутгла
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
13
Кевин Родригес
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
3-1-3-2-1
22
Миньоле
5
Мейер
44
Мехеле
58
Спайлерс
25
Онидика
29
Де Куйпер
10
Ветлесен
20
Ванакен
7
Нуса
70
Сков Ольсен
9
Тиаго
4-1-2-1-2
49
Морис
16
Берджесс
28
Мачида
17
Кастро-Монтес
5
Мак Аллистер
34
Ванхутте
10
Амани
21
Пуэртас
94
Лапуссен
9
Нильссон
9
Амура
5
Мейер
3
Одои
3
Одои
5
Мейер
25
Онидика
3
Баланта
3
Баланта
25
Онидика
70
Сков Ольсен
11
Зинкернагель
11
Зинкернагель
70
Сков Ольсен
34
Ванхутте
27
Садики
27
Садики
34
Ванхутте
9
Нильссон
13
Родригес
13
Родригес
9
Нильссон
9
Амура
10
Эккерт
10
Эккерт
9
Амура
Остались в запасе
Брюгге
Юнион СЖ
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Ронни Дейла
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Брюгге - Юнион СЖ
1
1
5
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
6
0
Нарушения
15
14
Офсайды
2
3
Количество передач
489
322
Сейвы
2
1
Точность передач %
78
68
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
1.62
0.75
Матчи команд
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Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Главный судья:
Яспер Вергот
Стадион:
Ян Брейдель
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