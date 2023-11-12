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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Серкль Брюгге
Брюгге - Серкль Брюгге: обзор матча 12 ноября 2023
Брюгге
12.11.2023, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Серкль Брюгге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Серкль Брюгге
90'
+3
Желтая карточка
Т. Сомерс
90'
+3
Замена
К. Олаигбе
️️️️
У. Сике
Замена
М. Скурась
️️️️
Ф. Зинкернагель
88'
81'
Желтая карточка
А. Минда
79'
Замена
С. Мянго
️️️️
Ф. Назинью
79'
Замена
А. Минда
️️️️
Я. Гбоу
75'
Желтая карточка
Ф. Назинью
Замена
М. Де Куйпер
️️️️
Т. Бьюкенан
64'
Замена
К. Нильсен
️️️️
Р. Онидика
64'
Замена
И. Тиаго
️️️️
А. Сков Ольсен
46'
Желтая карточка
Р. Онидика
41'
29'
Желтая карточка
К. Данке
Желтая карточка
Ж. Ордоньес
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
10
Уго Ветлесен
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
Главный тренер
Ронни Дейла
Серкль Брюгге
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
24
Тибо Сомерс
(К)
ЛВ
34
Янн Гбоу
ЛВ
5
Эдгарас Уткус
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
27
Nils De Wilde
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
7
Антонио Нуса
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
19
Сион Хомма
ЦП
9
Игор Тиаго
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
13
Сенна Мянго
ЦЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
27
Алан Минда
ЦП
32
Romaric Etonde
ЦФ
3-1-2-3-1
22
Миньоле
5
Мейер
4
Ордоньес
44
Мехеле
25
Онидика
10
Ветлесен
20
Ванакен
11
Зинкернагель
9
Хутгла
70
Сков Ольсен
17
Бьюкенан
3-4-2-2
41
Сике
2
Даланд
20
Назинью
80
Лемарешаль
27
28
ван дер Брюгген
5
Уткус
24
Сомерс
34
Гбоу
9
Данке
17
17
Бьюкенан
29
Де Куйпер
29
Де Куйпер
17
Бьюкенан
11
Зинкернагель
22
Скурась
22
Скурась
11
Зинкернагель
70
Сков Ольсен
9
Тиаго
9
Тиаго
70
Сков Ольсен
25
Онидика
94
Нильсен
94
Нильсен
25
Онидика
20
Назинью
13
Мянго
13
Мянго
20
Назинью
34
Гбоу
27
Минда
27
Минда
34
Гбоу
41
Сике
11
Олаигбе
11
Олаигбе
41
Сике
Остались в запасе
Брюгге
Серкль Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
19
Сион Хомма
ЦП
7
Антонио Нуса
ЛВ
Главный тренер
Ронни Дейла
26
Максим Делань
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
32
Romaric Etonde
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
19
Сион Хомма
ЦП
7
Антонио Нуса
ЛВ
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
32
Romaric Etonde
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Брюгге - Серкль Брюгге
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ламбрехтс
(Левен)
Стадион:
Ян Брейдель
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