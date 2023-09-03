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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Брюгге
Гент - Брюгге: обзор матча 03 сентября 2023
Гент
03.09.2023, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Брюгге
24'
Х. Хонг
49'
Х. Хонг
42'
Х. Ванакен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Брюгге
87'
Замена
М. Скурась
️️️️
Б. Мехеле
Замена
И. Кандусс
️️️️
Д. Орбан
85'
Вторая желтая
Н. Фадиджа
83'
Желтая карточка
Н. Фадиджа
79'
67'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
У. Ветлесен
67'
Замена
Ф. Хутгла
️️️️
И. Тиаго
Замена
Д. Орбан
️️️️
Т. Тиссудали
65'
Замена
Н. Фадиджа
️️️️
Х. Хонг
65'
58'
Желтая карточка
И. Тиаго
ГОЛ! 2:1!
Х. Хонг
Пас отдал
Т. Тиссудали
49'
42'
ГОЛ! 1:1!
Х. Ванакен
Пас отдал
М. Де Куйпер
ГОЛ! 1:0!
Х. Хонг
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
3
Арчи Браун
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
25
Рафаэль Онидика
ОП
20
Ханс Ванакен
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Гент
33
Дави Руф
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
4-4-1-1
1
Нарди
25
Нуриу
33
Торунарига
3
Браун
4
Ватанабе
20
Хонг
24
Кумс
4
де Сар
17
Юлсагер
9
Тиссудали
99
Кюйперс
2-1-3-3-1
22
Миньоле
44
Мехеле
28
Боята
25
Онидика
20
Ванакен
29
Де Куйпер
10
Ветлесен
17
Бьюкенан
11
Зинкернагель
7
Нуса
9
Тиаго
Орбан
27
Кандусс
27
Кандусс
Орбан
20
Хонг
27
Фадиджа
27
Фадиджа
20
Хонг
9
Тиссудали
99
Орбан
99
Орбан
9
Тиссудали
44
Мехеле
22
Скурась
22
Скурась
44
Мехеле
10
Ветлесен
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
10
Ветлесен
9
Тиаго
9
Хутгла
9
Хутгла
9
Тиаго
Остались в запасе
Гент
Брюгге
33
Дави Руф
ВР
16
Омри Гандельман
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
29
Нордин Жекерс
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
3
Эдер Баланта
ОП
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
16
Омри Гандельман
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
3
Эдер Баланта
ОП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Гент - Брюгге
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
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