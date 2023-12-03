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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Стандард
Брюгге - Стандард: обзор матча 03 декабря 2023
Брюгге
03.12.2023, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Стандард
3'
И. Тиаго
55'
Ф. Зинкернагель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Стандард
Замена
Б. Мейер
️️️️
М. Де Куйпер
84'
Замена
Д. Одои
️️️️
Т. Бьюкенан
84'
83'
Желтая карточка
З. Ванхесден
Замена
А. Нуса
️️️️
И. Тиаго
75'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Ф. Зинкернагель
74'
73'
Замена
С. Перица
️️️️
Х. Кавабе
Желтая карточка
Т. Бьюкенан
67'
66'
Замена
Р. Мандл
️️️️
Д. Чанак
66'
Замена
К. Соуа
️️️️
М. Дженепо
66'
Замена
Н. Огайо
️️️️
В. Канга
Замена
Э. Баланта
️️️️
У. Ветлесен
65'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Зинкернагель
55'
Желтая карточка
У. Ветлесен
31'
29'
Желтая карточка
L. Noubi
ГОЛ! 1:0!
И. Тиаго
Пас отдал
Ф. Зинкернагель
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
13
Зиньо Ванхесден
(К)
ЦЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
7
Стивен Альсате
ЦП
21
Эйден О'Нил
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
21
Исаак Прайс
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
Брюгге
71
Axl De Corte
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
7
Антонио Нуса
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
99
Tom Poitoux
ВР
14
Айзек Хэйден
ОП
80
Hakim Sahabo
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
14
Ромейн Мандл
ПВ
39
Ноа Огайо
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
55
Brahim Ghalidi
ЦФ
2-1-3-3-1
22
Миньоле
58
Спайлерс
44
Мехеле
25
Онидика
29
Де Куйпер
20
Ванакен
10
Ветлесен
9
Хутгла
17
Бьюкенан
11
Зинкернагель
9
Тиаго
2-5-2-1
16
Бодар
13
Ванхесден
4
7
Альсате
6
Кавабе
21
Прайс
34
Лайфис
21
О'Нил
61
Чанак
12
Дженепо
9
Канга
29
Де Куйпер
5
Мейер
5
Мейер
29
Де Куйпер
17
Бьюкенан
3
Одои
3
Одои
17
Бьюкенан
10
Ветлесен
3
Баланта
3
Баланта
10
Ветлесен
9
Тиаго
7
Нуса
7
Нуса
9
Тиаго
11
Зинкернагель
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
11
Зинкернагель
12
Дженепо
14
Соуа
14
Соуа
12
Дженепо
61
Чанак
14
Мандл
14
Мандл
61
Чанак
9
Канга
39
Огайо
39
Огайо
9
Канга
6
Кавабе
18
Перица
18
Перица
6
Кавабе
Остались в запасе
Брюгге
Стандард
71
Axl De Corte
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
22
Михал Скурась
ЛВ
Главный тренер
Ронни Дейла
30
Лоран Хенкине
ВР
99
Tom Poitoux
ВР
14
Айзек Хэйден
ОП
80
Hakim Sahabo
ЦП
55
Brahim Ghalidi
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
Остались в запасе
71
Axl De Corte
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
22
Михал Скурась
ЛВ
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
99
Tom Poitoux
ВР
14
Айзек Хэйден
ОП
80
Hakim Sahabo
ЦП
55
Brahim Ghalidi
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Жоффри Вален
Статистика матча Брюгге - Стандард
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Главный судья:
Яспер Вергот
Стадион:
Ян Брейдель
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