Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кристоф Кербра - статистика

    #29 | Защитник
    Имя Кристоф
    Фамилия Кербра
    Команда Генгам
    Состав Основной
    Родной город Брест
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 августа 1986 (36 лет)
    Рост 185
    Вес 74
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генгам 25 0 0 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.05.2019 1' -90' Ренн (Ренн) 1:1 Генгам (Генгам)
    04.05.2019 1' -90' Генгам (Генгам) 0:0 Кан (Кан)
    28.04.2019 Был в запасе Ницца (Ницца) 3:0 Генгам (Генгам)
    20.04.2019 Был в запасе Генгам (Генгам) 1:3 Марсель (Марсель)
    13.04.2019 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 3:3 Генгам (Генгам)
    06.04.2019 Был в запасе Генгам (Генгам) 1:1 Монако (Монако)
    03.04.2019 1' -90' Монпелье (Монпелье) 2:0 Генгам (Генгам)
    16.03.2019 1' -90' Генгам (Генгам) 1:0 Дижон (Дижон)
    10.03.2019 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 1:0 Генгам (Генгам)
    03.03.2019 Был в запасе Генгам (Генгам) 0:0 Нант (Нант)
    10.02.2019 1' -90' Генгам (Генгам) 0:2 Лилль (Лилль)
    26.01.2019 1' -90' Генгам (Генгам) 0:1 Реймс (Реймс)
    19.01.2019 1' -90' ПСЖ (Париж) 9:0 Генгам (Генгам)
    16.01.2019 1' -90' Генгам (Генгам) 2:1 Ренн (Ренн)
    12.01.2019 1' -90' Генгам (Генгам) 0:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    22.12.2018 1' -90' Монако (Монако) 0:2 Генгам (Генгам)
    08.12.2018 1' -90' Генгам (Генгам) 1:2 Амьен (Амьен)
    05.12.2018 1' -90' Дижон (Дижон) 2:1 Генгам (Генгам)
    01.12.2018 1' -90' Генгам (Генгам) 0:0 Ницца (Ницца)
    73'
    24.11.2018 1' -90' Реймс (Реймс) 2:1 Генгам (Генгам)
    10.11.2018 1' -90' Генгам (Генгам) 2:4 Лион (Лион)
    04.11.2018 1' -90' Нант (Нант) 5:0 Генгам (Генгам)
    27.10.2018 1' -8' Генгам (Генгам) 1:1 Страсбур (Страсбур)
    06.10.2018 1' -90' Генгам (Генгам) 1:1 Монпелье (Монпелье)
    29.09.2018 1' -90' Анжер (Анжер) 0:1 Генгам (Генгам)
    26.09.2018 1' -90' Ним (Ним) 0:0 Генгам (Генгам)
    58'
    23.09.2018 1' -90' Генгам (Генгам) 1:3 Бордо (Бордо)
    16.09.2018 1' -90' Марсель (Марсель) 4:0 Генгам (Генгам)
    26.08.2018 1' -81' Лилль (Лилль) 3:0 Генгам (Генгам)
    81'
    18.08.2018 1' -90' Генгам (Генгам) 1:3 ПСЖ (Париж)
    11.08.2018 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:1 Генгам (Генгам)
    60'
    • Читайте нас: 
    11