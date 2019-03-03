Кристоф Кербра - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Кристоф
|Фамилия
|Кербра
|Команда
|Генгам
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брест
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 августа 1986 (36 лет)
|Рост
|185
|Вес
|74
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Кристоф
|Фамилия
|Кербра
|Команда
|Генгам
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брест
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 августа 1986 (36 лет)
|Рост
|185
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Генгам
|25
|0
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.2019
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:1
|Генгам (Генгам)
|04.05.2019
|1' -90'
|Генгам (Генгам)
|0:0
|Кан (Кан)
|28.04.2019
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|3:0
|Генгам (Генгам)
|20.04.2019
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|1:3
|Марсель (Марсель)
|13.04.2019
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|3:3
|Генгам (Генгам)
|06.04.2019
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|1:1
|Монако (Монако)
|03.04.2019
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|2:0
|Генгам (Генгам)
|16.03.2019
|1' -90'
|Генгам (Генгам)
|1:0
|Дижон (Дижон)
|10.03.2019
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|1:0
|Генгам (Генгам)
|03.03.2019
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|0:0
|Нант (Нант)
|10.02.2019
|1' -90'
|Генгам (Генгам)
|0:2
|Лилль (Лилль)
|26.01.2019
|1' -90'
|Генгам (Генгам)
|0:1
|Реймс (Реймс)
|19.01.2019
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|9:0
|Генгам (Генгам)
|16.01.2019
|1' -90'
|Генгам (Генгам)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|12.01.2019
|1' -90'
|Генгам (Генгам)
|0:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|22.12.2018
|1' -90'
|Монако (Монако)
|0:2
|Генгам (Генгам)
|08.12.2018
|1' -90'
|Генгам (Генгам)
|1:2
|Амьен (Амьен)
|05.12.2018
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|2:1
|Генгам (Генгам)
|01.12.2018
|1' -90'
|Генгам (Генгам)
|0:0
|Ницца (Ницца)
|73'
|24.11.2018
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Генгам (Генгам)
|10.11.2018
|1' -90'
|Генгам (Генгам)
|2:4
|Лион (Лион)
|04.11.2018
|1' -90'
|Нант (Нант)
|5:0
|Генгам (Генгам)
|27.10.2018
|1' -8'
|Генгам (Генгам)
|1:1
|Страсбур (Страсбур)
|06.10.2018
|1' -90'
|Генгам (Генгам)
|1:1
|Монпелье (Монпелье)
|29.09.2018
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|0:1
|Генгам (Генгам)
|26.09.2018
|1' -90'
|Ним (Ним)
|0:0
|Генгам (Генгам)
|58'
|23.09.2018
|1' -90'
|Генгам (Генгам)
|1:3
|Бордо (Бордо)
|16.09.2018
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|4:0
|Генгам (Генгам)
|26.08.2018
|1' -81'
|Лилль (Лилль)
|3:0
|Генгам (Генгам)
|81'
|18.08.2018
|1' -90'
|Генгам (Генгам)
|1:3
|ПСЖ (Париж)
|11.08.2018
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:1
|Генгам (Генгам)
|60'