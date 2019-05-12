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Кристоф Кербра
Статистика
Кристоф Кербра - статистика
Завершил карьеру
2 августа 1986 (40), Брест
#29 | Защитник
185 см | 74 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Суперкубок Франции 2014
Франция. Кубок 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Генгам
25
0
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 36 тур
Ренн
1 : 1
12.05.2019
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Генгам
0 : 0
04.05.2019
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ницца
3 : 0
28.04.2019
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Генгам
1 : 3
20.04.2019
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Страсбур
3 : 3
13.04.2019
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Генгам
1 : 1
06.04.2019
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Монпелье
2 : 0
03.04.2019
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Генгам
1 : 0
16.03.2019
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Тулуза
1 : 0
10.03.2019
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Генгам
0 : 0
03.03.2019
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Генгам
0 : 2
10.02.2019
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Генгам
0 : 1
26.01.2019
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
9 : 0
19.01.2019
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Генгам
2 : 1
16.01.2019
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Генгам
0 : 1
12.01.2019
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
0 : 2
22.12.2018
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Генгам
1 : 2
08.12.2018
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Дижон
2 : 1
05.12.2018
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Генгам
0 : 0
01.12.2018
Ницца
1' - 90'
73'
Франция. Лига 1, 14 тур
Реймс
2 : 1
24.11.2018
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Генгам
2 : 4
10.11.2018
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Нант
5 : 0
04.11.2018
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Генгам
1 : 1
27.10.2018
Страсбур
1' - 8'
Франция. Лига 1, 9 тур
Генгам
1 : 1
06.10.2018
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 1
29.09.2018
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Ним
0 : 0
26.09.2018
Генгам
1' - 90'
58'
Франция. Лига 1, 6 тур
Генгам
1 : 3
23.09.2018
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
4 : 0
16.09.2018
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
3 : 0
26.08.2018
Генгам
1' - 81'
81'
Франция. Лига 1, 2 тур
Генгам
1 : 3
18.08.2018
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Сент-Этьен
2 : 1
11.08.2018
Генгам
1' - 90'
60'
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