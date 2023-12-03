Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 800 тыс

Миккель Майгаард - статистика

Краковия
20 сентября 1995 (31)
#11 | Нападающий
Дания
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сарпсборг 08
29
9
5
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Буде-Глимт
2 : 0
03.12.2023
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
2 : 1
12.11.2023
Сарпсборг 08
1' - 90'
83'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
3 : 2
05.11.2023
Волеренга
1' - 90'
7, 41'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 2
22.10.2023
Сарпсборг 08
1' - 90'
43'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
5 : 2
08.10.2023
Русенборг
1' - 72'
40'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
ХамКам
1 : 1
24.09.2023
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Сарпсборг 08
3 : 1
17.09.2023
Лиллестрем
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Бранн
1 : 0
03.09.2023
Сарпсборг 08
1' - 58'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Сарпсборг 08
4 : 0
26.08.2023
Тромсе
1' - 75'
10'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Одд
0 : 3
19.08.2023
Сарпсборг 08
1' - 90'
38, 53'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Сарпсборг 08
1 : 2
12.08.2023
Стремсгодсет
1' - 66'
12'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Сандефьорд
5 : 1
06.08.2023
Сарпсборг 08
1' - 77'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
30.07.2023
Хаугесунд
1' - 90'
52'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Мольде
5 : 1
22.07.2023
Сарпсборг 08
1' - 79'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Сарпсборг 08
2 : 3
16.07.2023
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Стремсгодсет
5 : 2
09.07.2023
Сарпсборг 08
1' - 90'
65'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
6 : 1
02.07.2023
Сандефьорд
1' - 90'
10'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Русенборг
0 : 3
25.06.2023
Сарпсборг 08
1' - 90'
22'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Сарпсборг 08
1 : 3
11.06.2023
Викинг
1' - 90'
86'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Тромсе
2 : 1
04.06.2023
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Сарпсборг 08
3 : 1
29.05.2023
Олесунн
1' - 88'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Лиллестрем
1 : 2
16.05.2023
Сарпсборг 08
1' - 90'
54'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
13.05.2023
Бранн
1' - 90'
22'
27'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Стабек
1 : 1
07.05.2023
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Хаугесунд
0 : 0
30.04.2023
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Сарпсборг 08
0 : 0
23.04.2023
Одд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Волеренга
0 : 2
16.04.2023
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
10.04.2023
Буде-Глимт
1' - 90'
Главные новости
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
1
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
35
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
5
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
3
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
1
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
12:43
3
Мостовой поставил оценку «Спартаку» за начало сезона
12:10
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+