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    Паскуале Скьяттарелла - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Паскуале
    Фамилия Скьяттарелла
    Команда Беневенто
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 мая 1987 (35 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Беневенто 28 1 1 13 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2021 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Беневенто (Беневенто)
    16.05.2021 1' -90' Беневенто (Беневенто) 1:1 Кротоне (Кротоне)
    09.05.2021 1' -66' Беневенто (Беневенто) 1:3 Кальяри (Кальяри)
    10'
    01.05.2021 Был в запасе Милан (Милан) 2:0 Беневенто (Беневенто)
    25.04.2021 46' -90' Беневенто (Беневенто) 2:4 Удинезе (Удине)
    81'
    21.04.2021 87' -90' Дженоа (Генуя) 2:2 Беневенто (Беневенто)
    18.04.2021 1' -57' Лацио (Рим) 5:3 Беневенто (Беневенто)
    50'
    12.04.2021 1' -65' Беневенто (Беневенто) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    58'
    03.04.2021 1' -90' Беневенто (Беневенто) 2:2 Парма (Парма)
    13.03.2021 1' -90' Беневенто (Беневенто) 1:4 Фиорентина (Флоренция)
    76'
    03.03.2021 1' -90' Беневенто (Беневенто) 0:3 Верона (Верона)
    28.02.2021 1' -46' Наполи (Неаполь) 2:0 Беневенто (Беневенто)
    21.02.2021 1' -90' Беневенто (Беневенто) 0:0 Рома (Рим)
    14'
    12.02.2021 1' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Беневенто (Беневенто)
    64'
    07.02.2021 1' -90' Беневенто (Беневенто) 1:1 Сампдория (Генуя)
    30.01.2021 60' -90' Интер (Милан) 4:0 Беневенто (Беневенто)
    09.01.2021 1' -90' Беневенто (Беневенто) 1:4 Аталанта (Бергамо)
    06.01.2021 1' -90' Кальяри (Кальяри) 1:2 Беневенто (Беневенто)
    41' 6'
    03.01.2021 1' -90' Беневенто (Беневенто) 0:2 Милан (Милан)
    32'
    23.12.2020 1' -90' Удинезе (Удине) 0:2 Беневенто (Беневенто)
    15.12.2020 1' -90' Беневенто (Беневенто) 1:1 Лацио (Рим)
    45' 90'
    11.12.2020 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Беневенто (Беневенто)
    28.11.2020 1' -90' Беневенто (Беневенто) 1:1 Ювентус (Турин)
    82'
    22.11.2020 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 0:1 Беневенто (Беневенто)
    07.11.2020 1' -75' Беневенто (Беневенто) 0:3 Специя (Ла Специя)
    02.11.2020 1' -75' Верона (Верона) 3:1 Беневенто (Беневенто)
    43'
    25.10.2020 1' -90' Беневенто (Беневенто) 1:2 Наполи (Неаполь)
    18.10.2020 1' -82' Рома (Рим) 5:2 Беневенто (Беневенто)
    04.10.2020 1' -90' Беневенто (Беневенто) 1:0 Болонья (Болонья)
    80'
    30.09.2020 1' -90' Беневенто (Беневенто) 2:5 Интер (Милан)
    73'
    26.09.2020 1' -90' Сампдория (Генуя) 2:3 Беневенто (Беневенто)
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