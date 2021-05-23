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Паскуале Скьяттарелла
Статистика
Паскуале Скьяттарелла - статистика
Завершил карьеру
30 мая 1987 (39)
#28 | Полузащитник
178 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Беневенто
28
1
1
13
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
1 : 1
23.05.2021
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Беневенто
1 : 3
09.05.2021
Кальяри
1' - 66'
10'
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
2 : 0
01.05.2021
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Беневенто
2 : 4
25.04.2021
Удинезе
46' - 90'
81'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
2 : 2
21.04.2021
Беневенто
87' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Лацио
5 : 3
18.04.2021
Беневенто
1' - 57'
50'
Италия. Серия А, 30 тур
Беневенто
0 : 1
12.04.2021
Сассуоло
1' - 65'
58'
Италия. Серия А, 29 тур
Беневенто
2 : 2
03.04.2021
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Беневенто
1 : 4
13.03.2021
Фиорентина
1' - 90'
76'
Италия. Серия А, 25 тур
Беневенто
0 : 3
03.03.2021
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2 : 0
28.02.2021
Беневенто
1' - 46'
Италия. Серия А, 23 тур
Беневенто
0 : 0
21.02.2021
Рома
1' - 90'
14'
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
1 : 1
12.02.2021
Беневенто
1' - 90'
64'
Италия. Серия А, 21 тур
Беневенто
1 : 1
07.02.2021
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
4 : 0
30.01.2021
Беневенто
60' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Беневенто
1 : 4
09.01.2021
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
1 : 2
06.01.2021
Беневенто
1' - 90'
41'
6'
Италия. Серия А, 15 тур
Беневенто
0 : 2
03.01.2021
Милан
1' - 90'
32'
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
0 : 2
23.12.2020
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Беневенто
1 : 1
15.12.2020
Лацио
1' - 90'
45'
90'
Италия. Серия А, 11 тур
Сассуоло
1 : 0
11.12.2020
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Беневенто
1 : 1
28.11.2020
Ювентус
1' - 90'
82'
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
0 : 1
22.11.2020
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Беневенто
0 : 3
07.11.2020
Специя
1' - 75'
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
3 : 1
02.11.2020
Беневенто
1' - 75'
43'
Италия. Серия А, 5 тур
Беневенто
1 : 2
25.10.2020
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Рома
5 : 2
18.10.2020
Беневенто
1' - 82'
Италия. Серия А, 3 тур
Беневенто
1 : 0
04.10.2020
Болонья
1' - 90'
80'
Италия. Серия А, 1 тур
Беневенто
2 : 5
30.09.2020
Интер
1' - 90'
73'
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
2 : 3
26.09.2020
Беневенто
1' - 90'
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