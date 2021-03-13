Паскуале Скьяттарелла - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Паскуале
|Фамилия
|Скьяттарелла
|Команда
|Беневенто
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Паскуале
|Фамилия
|Скьяттарелла
|Команда
|Беневенто
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Беневенто
|28
|1
|1
|13
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2021
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Беневенто (Беневенто)
|16.05.2021
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:1
|Кротоне (Кротоне)
|09.05.2021
|1' -66'
|Беневенто (Беневенто)
|1:3
|Кальяри (Кальяри)
|10'
|01.05.2021
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:0
|Беневенто (Беневенто)
|25.04.2021
|46' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|2:4
|Удинезе (Удине)
|81'
|21.04.2021
|87' -90'
|Дженоа (Генуя)
|2:2
|Беневенто (Беневенто)
|18.04.2021
|1' -57'
|Лацио (Рим)
|5:3
|Беневенто (Беневенто)
|50'
|12.04.2021
|1' -65'
|Беневенто (Беневенто)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|58'
|03.04.2021
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|2:2
|Парма (Парма)
|13.03.2021
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:4
|Фиорентина (Флоренция)
|76'
|03.03.2021
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|0:3
|Верона (Верона)
|28.02.2021
|1' -46'
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Беневенто (Беневенто)
|21.02.2021
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|0:0
|Рома (Рим)
|14'
|12.02.2021
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Беневенто (Беневенто)
|64'
|07.02.2021
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|30.01.2021
|60' -90'
|Интер (Милан)
|4:0
|Беневенто (Беневенто)
|09.01.2021
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:4
|Аталанта (Бергамо)
|06.01.2021
|1' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Беневенто (Беневенто)
|41' 6'
|03.01.2021
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|0:2
|Милан (Милан)
|32'
|23.12.2020
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:2
|Беневенто (Беневенто)
|15.12.2020
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:1
|Лацио (Рим)
|45' 90'
|11.12.2020
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Беневенто (Беневенто)
|28.11.2020
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|82'
|22.11.2020
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Беневенто (Беневенто)
|07.11.2020
|1' -75'
|Беневенто (Беневенто)
|0:3
|Специя (Ла Специя)
|02.11.2020
|1' -75'
|Верона (Верона)
|3:1
|Беневенто (Беневенто)
|43'
|25.10.2020
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|18.10.2020
|1' -82'
|Рома (Рим)
|5:2
|Беневенто (Беневенто)
|04.10.2020
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|80'
|30.09.2020
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|2:5
|Интер (Милан)
|73'
|26.09.2020
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|2:3
|Беневенто (Беневенто)