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Верса - статистика
Завершил карьеру
29 сентября 1986 (39), Ориуэла
#12 | Полузащитник
181 см | 78 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Сегунда 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леванте
29
2
3
13
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
3 : 1
15.05.2016
Леванте
1' - 90'
60'
90'
Испания. Примера, 37 тур
Леванте
2 : 1
08.05.2016
Атлетико
1' - 64'
Испания. Примера, 36 тур
Малага
3 : 1
02.05.2016
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Леванте
2 : 2
24.04.2016
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Гранада
5 : 1
21.04.2016
Леванте
1' - 90'
82'
34'
Испания. Примера, 33 тур
Леванте
2 : 1
15.04.2016
Эспаньол
1' - 90'
78'
Испания. Примера, 31 тур
Леванте
0 : 0
04.04.2016
Спортинг
1' - 90'
63'
Испания. Примера, 30 тур
Депортиво
2 : 1
19.03.2016
Леванте
1' - 90'
50'
90'
Испания. Примера, 29 тур
Леванте
1 : 0
13.03.2016
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
06.03.2016
Леванте
1' - 90'
53'
Испания. Примера, 27 тур
Леванте
1 : 3
02.03.2016
Реал
68' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
3 : 0
28.02.2016
Леванте
1' - 90'
44'
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
3 : 0
19.02.2016
Хетафе
1' - 90'
68'
Испания. Примера, 24 тур
Эйбар
2 : 0
14.02.2016
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Леванте
0 : 2
07.02.2016
Барселона
1' - 78'
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
3 : 1
31.01.2016
Леванте
1' - 81'
Испания. Примера, 21 тур
Леванте
3 : 2
25.01.2016
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Леванте
2 : 1
10.01.2016
Райо Вальекано
1' - 90'
85'
Испания. Примера, 18 тур
Атлетико
1 : 0
02.01.2016
Леванте
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 17 тур
Леванте
0 : 1
30.12.2015
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Атлетик
2 : 0
20.12.2015
Леванте
69' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Леванте
1 : 2
12.12.2015
Гранада
22' - 90'
66'
72'
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
1 : 1
07.12.2015
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
0 : 1
27.11.2015
Бетис
1' - 74'
44'
Испания. Примера, 12 тур
Спортинг
0 : 3
22.11.2015
Леванте
86' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
1 : 1
07.11.2015
Депортиво
79' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
3 : 0
31.10.2015
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Леванте
0 : 4
25.10.2015
Реал Сосьедад
46' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
2 : 2
23.09.2015
Эйбар
1' - 40'
Испания. Примера, 4 тур
Барселона
4 : 1
20.09.2015
Леванте
1' - 90'
44'
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
1 : 1
11.09.2015
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Лас-Пальмас
0 : 0
30.08.2015
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Леванте
1 : 2
23.08.2015
Сельта
1' - 90'
55'
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