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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Гранада
Леванте - Гранада: обзор матча 12 декабря 2015
Леванте
12.12.2015, суббота, 20:15
Испания. Примера, 15 тур
1 : 2
Завершен
Гранада
66'
Ж. Симао
50'
А. Пеньяранда
88'
А. Пеньяранда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Гранада
88'
ГОЛ! 1:2!
А. Пеньяранда
Пас отдал
Р. Рочина
81'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
И. Саксесс
Замена
В. Касадесус
️️️️
Дейверсон
81'
78'
Желтая карточка
Андрес
76'
Замена
Х. Маркес
️️️️
Ф. Рико
Желтая карточка
Верса
72'
70'
Замена
Э. Мендес
️️️️
Р. Ибаньес
66'
Желтая карточка
Ф. Рико
ГОЛ! 1:1!
Ж. Симао
Пас отдал
Верса
66'
Желтая карточка
Ж. Симао
59'
Замена
Р. Марти
️️️️
Х. Луис Моралес
58'
50'
ГОЛ! 0:1!
А. Пеньяранда
Пас отдал
Р. Рочина
Замена
Верса
️️️️
П. Лопес
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
23
Рубен
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
23
Жуниор Симао
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Гранада
1
Андрес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
4
Фран Рико
ПП
16
Рубен Рочина
ПВ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
6
Хосе Мари
ОП
12
Верса
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Гранада
25
Иван Келава
ВР
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
4-3-1-2
23
Рубен
3
Гарсия
4
Наварро
3
Феддаль
19
Лопес
23
Симао
8
Лерма
6
Камараса
14
Гарсия
16
Дейверсон
25
Моралес
4-3-2-1
1
Андрес
20
Фулкье
3
Бабен
18
Ломбан
3
Бираги
4
Рико
20
Ибаньес
21
Перес
16
Рочина
7
Пеньяранда
90
Саксесс
19
Лопес
12
Верса
12
Верса
19
Лопес
16
Дейверсон
11
Касадесус
11
Касадесус
16
Дейверсон
25
Моралес
9
Марти
9
Марти
25
Моралес
4
Рико
10
Хави Маркес
10
Хави Маркес
4
Рико
20
Ибаньес
7
Мендес
7
Мендес
20
Ибаньес
90
Саксесс
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
90
Саксесс
Остались в запасе
Леванте
Гранада
13
Диего Мариньо
ВР
6
Хосе Мари
ОП
17
Жорди Ксуметра
ПП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
25
Иван Келава
ВР
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
6
Хосе Мари
ОП
17
Жорди Ксуметра
ПП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Келава
ВР
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Статистика матча Леванте - Гранада
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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