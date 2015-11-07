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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Депортиво
Леванте - Депортиво: обзор матча 07 ноября 2015
Леванте
07.11.2015, суббота, 20:15
Испания. Примера, 11 тур
1 : 1
Завершен
Депортиво
53'
В. Камараса
22'
Лукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Депортиво
Желтая карточка
Р. Гарсия
90'
+2
88'
Замена
Кани
️️️️
Лауре
Желтая карточка
В. Касадесус
84'
Желтая карточка
Ж. Симао
82'
Замена
Верса
️️️️
Х. Луис Моралес
79'
76'
Желтая карточка
Ф. Наварро
Замена
Н. Гилас
️️️️
Р. Марти
65'
Желтая карточка
А. Гарсия
62'
59'
Замена
О. Риера
️️️️
Ф. Картабия
59'
Замена
Хуанфран
️️️️
Х. Гутьеррес
ГОЛ! 1:1!
В. Камараса
53'
52'
Желтая карточка
С. Боргес
Замена
В. Касадесус
️️️️
Ж. Лерма
46'
22'
ГОЛ! 0:1!
Лукас
Пас отдал
Х. Гутьеррес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
23
Рубен
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Виктор Камараса
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
76
Файкал Файр
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
12
Верса
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Депортиво
26
Давид Гомес
ВР
28
Хуан Домингес
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
8
Кани
ПП
20
Мигел Кардозу
ПВ
21
Ориоль Риера
ЦФ
4-3-1-2
23
Рубен
3
Гарсия
3
Феддаль
4
Наварро
19
Лопес
6
Камараса
23
Симао
8
Лерма
14
Гарсия
9
Марти
25
Моралес
4-4-1-1
1
Люкс
15
Лауре
14
Аррибас
26
Сидней
3
Наварро
76
Файр
5
Боргес
5
Москера
18
Гутьеррес
10
Картабия
7
Лукас
25
Моралес
12
Верса
12
Верса
25
Моралес
8
Лерма
11
Касадесус
11
Касадесус
8
Лерма
9
Марти
9
Гилас
9
Гилас
9
Марти
18
Гутьеррес
24
Хуанфран
24
Хуанфран
18
Гутьеррес
15
Лауре
8
Кани
8
Кани
15
Лауре
10
Картабия
21
Риера
21
Риера
10
Картабия
Остались в запасе
Леванте
Депортиво
13
Диего Мариньо
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
17
Жорди Ксуметра
ПП
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
20
Мигел Кардозу
ПВ
26
Давид Гомес
ВР
28
Хуан Домингес
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
17
Жорди Ксуметра
ПП
16
Дейверсон
ЦФ
Остались в запасе
20
Мигел Кардозу
ПВ
26
Давид Гомес
ВР
28
Хуан Домингес
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Статистика матча Леванте - Депортиво
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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