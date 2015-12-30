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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Малага
Леванте - Малага: обзор матча 30 декабря 2015
Леванте
30.12.2015, среда, 18:00
Испания. Примера, 17 тур
0 : 1
Завершен
Малага
79'
Дуда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Малага
Желтая карточка
Н. Карабелас
90'
+2
89'
Желтая карточка
Хуанпи
Желтая карточка
Дейверсон
88'
88'
Желтая карточка
Н. Амрабат
Желтая карточка
П. Лопес
87'
84'
Желтая карточка
Дуда
79'
ГОЛ! 0:1!
Дуда
Желтая карточка
Д. Наварро
77'
73'
Замена
Дуда
️️️️
Д. Чоп
Замена
Дейверсон
️️️️
Р. Гарсия
73'
Желтая карточка
Ж. Лерма
72'
68'
Замена
Хуанпи
️️️️
Хуанкар
59'
Замена
А. Бока
️️️️
П. Форнальс
Замена
Ж. Ксуметра
️️️️
Н. Гилас
59'
Замена
Х. Мари
️️️️
Хуанфран
45'
45'
Желтая карточка
И. Камачо
Желтая карточка
Р. Марти
35'
Желтая карточка
Ж. Симао
21'
1'
Желтая карточка
Хуанкар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Леванте
23
Рубен
ВР
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
12
Верса
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
10
Хуанпи
АП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
4-3-1-2
13
Мариньо
15
Карабелас
12
Хуанфран
4
Наварро
19
Лопес
8
Лерма
6
Камараса
23
Симао
14
Гарсия
9
Гилас
9
Марти
3-3-1-3
13
Камени
16
Росалес
6
Альбентоса
3
Велигтон
36
Ресио
4
Камачо
27
Хуанкар
8
Форнальс
19
Шарлес
39
Амрабат
9
Чоп
12
Хуанфран
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
12
Хуанфран
9
Гилас
17
Ксуметра
17
Ксуметра
9
Гилас
14
Гарсия
16
Дейверсон
16
Дейверсон
14
Гарсия
8
Форнальс
15
Бока
15
Бока
8
Форнальс
27
Хуанкар
10
Хуанпи
10
Хуанпи
27
Хуанкар
9
Чоп
17
Дуда
17
Дуда
9
Чоп
Остались в запасе
Леванте
Малага
23
Рубен
ВР
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
12
Верса
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
12
Верса
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Остались в запасе
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Леванте - Малага
7
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
5
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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