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Ориоль Риера
Статистика
Ориоль Риера - статистика
Завершил карьеру
3 июля 1986 (40)
#21 | Нападающий
184 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осасуна
22
4
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Севилья
5 : 0
20.05.2017
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Осасуна
2 : 1
13.05.2017
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Валенсия
4 : 1
07.05.2017
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Атлетико
3 : 0
15.04.2017
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Осасуна
2 : 1
09.04.2017
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Алавес
0 : 1
05.04.2017
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
1 : 2
01.04.2017
Атлетик
1' - 66'
22'
Испания. Примера, 28 тур
Бетис
2 : 0
18.03.2017
Осасуна
75' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
1 : 1
13.03.2017
Эйбар
82' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
1 : 4
01.03.2017
Вильярреал
1' - 79'
Испания. Примера, 24 тур
Эспаньол
3 : 0
26.02.2017
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
3 : 0
19.02.2017
Осасуна
1' - 84'
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна
1 : 3
11.02.2017
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
1 : 1
27.01.2017
Малага
1' - 45'
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
3 : 4
22.01.2017
Севилья
1' - 90'
81'
Испания. Примера, 18 тур
Гранада
1 : 1
15.01.2017
Осасуна
1' - 69'
12'
66'
Испания. Примера, 17 тур
Осасуна
3 : 3
09.01.2017
Валенсия
1' - 80'
7'
45'
Испания. Примера, 15 тур
Осасуна
0 : 3
10.12.2016
Барселона
1' - 70'
Испания. Примера, 14 тур
Спортинг
3 : 1
04.12.2016
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
0 : 3
27.11.2016
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
1 : 1
30.10.2016
Осасуна
1' - 40'
23'
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
1 : 2
21.10.2016
Бетис
1' - 58'
Испания. Примера, 8 тур
Эйбар
2 : 3
17.10.2016
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
2 : 2
01.10.2016
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
3 : 1
25.09.2016
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
1 : 2
22.09.2016
Эспаньол
45' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Осасуна
0 : 0
18.09.2016
Сельта
1' - 86'
Испания. Примера, 3 тур
Реал
5 : 2
10.09.2016
Осасуна
61' - 90'
64'
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0 : 2
27.08.2016
Реал Сосьедад
1' - 63'
Испания. Примера, 1 тур
Малага
1 : 1
19.08.2016
Осасуна
1' - 90'
85'
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