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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Гранада
Осасуна - Гранада: обзор матча 13 мая 2017
Осасуна
13.05.2017, суббота, 19:30
Испания. Примера, 37 тур
2 : 1
Завершен
Гранада
24'
Х. Мондрагон
75'
К. Кодро
41'
А. Рамос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Гранада
Желтая карточка
С. Леон
90'
86'
Желтая карточка
Х. Агбо Уче
84'
Замена
Х. Агбо Уче
️️️️
М. Онгла
Замена
У. Гарсия
️️️️
Х. Мондрагон
78'
ГОЛ! 2:1!
К. Кодро
75'
Замена
М. Олавиде
️️️️
Г. Чаушич
68'
Замена
К. Клер
️️️️
А. Бунюэль
68'
67'
Желтая карточка
Д. Фулкье
64'
Замена
А. Малль
️️️️
Ж. Бога
55'
Желтая карточка
М. Онгла
41'
ГОЛ! 1:1!
А. Рамос
ГОЛ! 1:0!
Х. Мондрагон
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
46
Сальваторе Сиригу
ВР
22
Никола Вуядинович
ЦЗ
37
Хон Мондрагон
ЦЗ
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
6
Ойер
ОП
23
Горан Чаушич
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
7
Викторьен Ангбан
ЛП
13
Жереми Бога
ЛВ
18
Мартин Онгла
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
21
Рене Крхин
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Осасуна
0
Марио Фернандес
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
35
Мигель Олавиде
ЦП
9
Хайме
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
21
Ориоль Риера
ЦФ
Гранада
1
Руй Силва
ВР
16
Серхи Сампер
ОП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
11
Али Малль
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
3-1-1-2-2
46
Сиригу
22
Вуядинович
37
Мондрагон
34
Бунюэль
6
Ойер
23
Чаушич
10
Торрес
7
Беренгер
19
Кодро
11
Леон
4-3-2-1
13
Очоа
20
Фулкье
21
Рубен Везо
15
Ингасон
18
Ломбан
21
Крхин
18
Онгла
7
Ангбан
8
Перейра
13
Бога
20
Рамос
34
Бунюэль
18
Клер
18
Клер
34
Бунюэль
37
Мондрагон
15
Гарсия
15
Гарсия
37
Мондрагон
23
Чаушич
35
Олавиде
35
Олавиде
23
Чаушич
18
Онгла
4
Уче
4
Уче
18
Онгла
13
Бога
11
Малль
11
Малль
13
Бога
Остались в запасе
Осасуна
Гранада
0
Марио Фернандес
ВР
9
Хайме
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
16
Серхи Сампер
ОП
1
Руй Силва
ВР
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
9
Хайме
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
21
Ориоль Риера
ЦФ
Остались в запасе
16
Серхи Сампер
ОП
1
Руй Силва
ВР
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Осасуна - Гранада
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
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