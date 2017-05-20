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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Осасуна
Севилья - Осасуна: обзор матча 20 мая 2017
Севилья
20.05.2017, суббота, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
5 : 0
Завершен
Осасуна
10'
Витоло
20'
Ф. Васкес
35'
С. Йоветич
60'
Ф. Васкес
80'
Витоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Осасуна
Замена
П. Сарабия
️️️️
М. Крон-Дели
83'
ГОЛ! 5:0!
Витоло
80'
74'
Замена
Э. Барха
️️️️
К. Клер
Желтая карточка
М. Краневиттер
67'
67'
Замена
М. Олавиде
️️️️
Р. Торрес
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
С. Йоветич
64'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
62'
Замена
Гансо
️️️️
Ф. Васкес
62'
61'
Замена
Х. Рафаэль Фуэнтес
️️️️
К. Кодро
ГОЛ! 4:0!
Ф. Васкес
60'
56'
Желтая карточка
Ойер
ГОЛ! 3:0!
С. Йоветич
35'
Желтая карточка
С. Йоветич
29'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Васкес
20'
ГОЛ! 1:0!
Витоло
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЛП
7
Витоло
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
20
Франко Васкес
АП
15
Стивен Н'Зонзи
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Осасуна
46
Сальваторе Сиригу
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
37
Хон Мондрагон
ЦЗ
22
Никола Вуядинович
ЦЗ
6
Ойер
ОП
23
Горан Чаушич
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
19
Кенан Кодро
ЦФ
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
24
Алехандро Посо
ПЗ
10
Вальтер Монтойя
ЦП
10
Гансо
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Осасуна
0
Марио Фернандес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
35
Мигель Олавиде
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
3-1-2-2-2
13
Сорья
18
Эскудеро
25
Мариано
2
Лангле
5
Краневиттер
7
Крон-Дели
15
Н'Зонзи
7
Витоло
20
Васкес
32
Корреа
9
Йоветич
3-1-1-2-2
46
Сиригу
37
Мондрагон
22
Вуядинович
18
Клер
6
Ойер
23
Чаушич
7
Беренгер
10
Торрес
21
Риера
19
Кодро
20
Васкес
10
Гансо
10
Гансо
20
Васкес
7
Крон-Дели
7
Сарабия
7
Сарабия
7
Крон-Дели
9
Йоветич
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
9
Йоветич
18
Клер
11
Барха
11
Барха
18
Клер
19
Кодро
29
Фуэнтес
29
Фуэнтес
19
Кодро
10
Торрес
35
Олавиде
35
Олавиде
10
Торрес
Остались в запасе
Севилья
Осасуна
24
Алехандро Посо
ПЗ
15
Серхио Рико
ВР
10
Вальтер Монтойя
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
0
Марио Фернандес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
24
Алехандро Посо
ПЗ
15
Серхио Рико
ВР
10
Вальтер Монтойя
ЦП
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Севилья - Осасуна
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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