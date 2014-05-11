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Никита Журавлев
Статистика
Никита Журавлев - статистика
Завершил карьеру
21 августа 1994 (32)
#9 | Полузащитник
179 см | 72 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Химик
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 32 тур
Химик
0 : 2
11.05.2014
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Нефтехимик
2 : 1
05.05.2014
Химик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Химик
4 : 0
30.04.2014
Ангушт
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Уфа
2 : 1
25.04.2014
Химик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Спартак-Нальчик
0 : 0
20.04.2014
Химик
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Оренбург
2 : 0
09.04.2014
Химик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Химик
0 : 1
04.04.2014
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Химик
1 : 2
23.03.2014
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Арсенал
1 : 0
23.11.2013
Химик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Химик
0 : 3
17.11.2013
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Ротор
3 : 0
10.11.2013
Химик
80' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Химик
1 : 0
04.11.2013
Салют
66' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Луч
2 : 0
27.10.2013
Химик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Химик
1 : 1
23.10.2013
Балтика
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Химик
0 : 0
13.10.2013
Нефтехимик
88' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Ангушт
2 : 1
07.10.2013
Химик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Химик
1 : 2
01.10.2013
Уфа
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Химик
3 : 2
22.09.2013
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Шинник
4 : 0
16.09.2013
Химик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Химик
2 : 0
10.09.2013
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
05.09.2013
Химик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Химик
1 : 0
28.08.2013
Енисей
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Cибирь
2 : 0
23.08.2013
Химик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химик
1 : 2
18.08.2013
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Мордовия
4 : 0
12.08.2013
Химик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Химик
1 : 1
07.08.2013
Арсенал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Торпедо
0 : 1
02.08.2013
Химик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Химик
1 : 0
28.07.2013
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Салют
0 : 0
23.07.2013
Химик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Химик
1 : 0
18.07.2013
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
1 : 1
13.07.2013
Химик
90' - 90'
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