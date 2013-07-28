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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химик - Ротор
Химик - Ротор: обзор матча 28 июля 2013
Химик
28.07.2013, воскресенье, 18:30
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 0
Завершен
Ротор
80'
А. Мануковский (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Ротор
Замена
Е. Чернов
️️️️
А. Еркин
83'
Замена
И. Чежия
️️️️
С. Шустиков
81'
80'
Желтая карточка
А. Ламанж
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Мануковский
80'
75'
Замена
А. Коротаев
️️️️
А. Ставпец
Замена
О. Макеев
️️️️
В. Иванов
73'
69'
Замена
А. Архипов
️️️️
Х. Аппаев
Желтая карточка
А. Прошин
64'
64'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
Д. Комаровский
Замена
А. Блуднов
️️️️
С. Квасов
61'
Желтая карточка
С. Квасов
59'
Желтая карточка
С. Шустиков
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
17
Сергей Квасов
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
27
Владислав Иванов
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
8
Дмитрий Комаровский
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Химик
12
Артем Загребин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
9
Никита Журавлев
ЦП
4
Артем Блуднов
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
11
Олег Макеев
ЦФ
Ротор
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
24
Александр Коротаев
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
4-2-2-2
1
Гавиловский
2
Кичин
55
Коротков
77
Прошин
6
Шустиков
17
Квасов
8
Мануковский
10
Гелоян
77
Костюков
33
Еркин
27
Иванов
4-4-1-1
31
Пчелинцев
19
Устинов
33
Ламанж
6
Малыгин
22
Тен
10
Рылов
8
Комаровский
4
Фомин
20
Войдель
16
Ставпец
14
Аппаев
6
Шустиков
3
Чежия
3
Чежия
6
Шустиков
27
Иванов
11
Макеев
11
Макеев
27
Иванов
17
Квасов
4
Блуднов
4
Блуднов
17
Квасов
33
Еркин
23
Чернов
23
Чернов
33
Еркин
8
Комаровский
70
Кабутов
70
Кабутов
8
Комаровский
16
Ставпец
24
Коротаев
24
Коротаев
16
Ставпец
14
Аппаев
26
Архипов
26
Архипов
14
Аппаев
Остались в запасе
Химик
Ротор
9
Никита Журавлев
ЦП
12
Артем Загребин
ВР
77
Руслан Паштов
ПП
Главный тренер
Вадим Хафизов
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
35
Илья Гаврилов
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
9
Никита Журавлев
ЦП
12
Артем Загребин
ВР
77
Руслан Паштов
ПП
Остались в запасе
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
35
Илья Гаврилов
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Химик - Ротор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Химик
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