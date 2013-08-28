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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химик - Енисей
Химик - Енисей: обзор матча 28 августа 2013
Химик
28.08.2013, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
1 : 0
Завершен
Енисей
80'
А. Мануковский (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Енисей
Замена
Н. Журавлев
️️️️
М. Костюков
90'
Замена
А. Лобков
️️️️
В. Кичин
88'
Замена
И. Столбовой
️️️️
А. Касьян
85'
Желтая карточка
А. Мануковский
84'
80'
Замена
В. Пьянченко
️️️️
Р. Ситдиков
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Мануковский
80'
78'
Красная карточка
Е. Качан
75'
Замена
Е. Иванов
️️️️
И. Ламбарский
Желтая карточка
В. Кичин
74'
71'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
Д. Рыжов
70'
Замена
И. Шабаев
️️️️
Л. Буш
62'
Желтая карточка
К. Марущак
Замена
В. Иванов
️️️️
А. Еркин
58'
Желтая карточка
А. Прошин
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
17
Сергей Квасов
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
19
Александр Касьян
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
88
Раис Ситдиков
ОП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
7
Лауренциу Буш
ПВ
Главный тренер
Александр Алферов
Химик
12
Артем Загребин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
69
Александр Лобков
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
9
Никита Журавлев
ЦП
27
Владислав Иванов
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
42
Евгений Гурулев
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
4-2-2-2
1
Гавиловский
2
Кичин
55
Коротков
77
Прошин
3
Чежия
17
Квасов
8
Мануковский
10
Гелоян
77
Костюков
33
Еркин
19
Касьян
4-1-4-1
79
Плотников
18
Марущак
5
Пятикопов
4
Никитин
80
Качан
88
Ситдиков
63
Рыжов
14
Лайзанс
19
Ламбарский
9
Лешонок
7
Буш
77
Костюков
9
Журавлев
9
Журавлев
77
Костюков
2
Кичин
69
Лобков
69
Лобков
2
Кичин
33
Еркин
27
Иванов
27
Иванов
33
Еркин
19
Касьян
24
Столбовой
24
Столбовой
19
Касьян
7
Буш
22
Шабаев
22
Шабаев
7
Буш
88
Ситдиков
7
Пьянченко
7
Пьянченко
88
Ситдиков
19
Ламбарский
8
Иванов
8
Иванов
19
Ламбарский
63
Рыжов
23
Лескано
23
Лескано
63
Рыжов
Остались в запасе
Химик
Енисей
12
Артем Загребин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
Главный тренер
Вадим Хафизов
42
Евгений Гурулев
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
12
Артем Загребин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
Остались в запасе
42
Евгений Гурулев
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Химик - Енисей
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Химик
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