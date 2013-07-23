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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Химик
Салют - Химик: обзор матча 23 июля 2013
Салют
23.07.2013, вторник, 19:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
0 : 0
Завершен
Химик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Химик
Желтая карточка
М. Ахметович
90'
Желтая карточка
А. Яркин
87'
Замена
А. Носов
️️️️
А. Михеев
82'
77'
Желтая карточка
Д. Гавиловский
75'
Замена
А. Блуднов
️️️️
В. Иванов
74'
Желтая карточка
Р. Паштов
70'
Замена
О. Макеев
️️️️
С. Квасов
Замена
М. Ахметович
️️️️
М. Яковлев
65'
63'
Замена
М. Костюков
️️️️
А. Еркин
57'
Замена
Р. Паштов
️️️️
И. Гелоян
Замена
И. Жирный
️️️️
Ю. Лебедев
53'
Желтая карточка
М. Шевченко
43'
41'
Желтая карточка
С. Квасов
Замена
М. Шевченко
️️️️
М. Андреев
32'
Желтая карточка
Ю. Лебедев
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
78
Александр Михеев
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
22
Александр Яркин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
8
Александр Мануковский
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
27
Владислав Иванов
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Салют
35
Игорь Телков
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
7
Максим Шевченко
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Химик
12
Артем Загребин
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
4
Артем Блуднов
ЦП
9
Никита Журавлев
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
11
Олег Макеев
ЦФ
4-1-3-1-1
55
Криворучко
31
Зотов
21
Бутырин
24
Мирошниченко
27
Лебедев
8
Афонин
78
Михеев
7
Бекетов
9
Яковлев
77
Андреев
22
Яркин
3-2-2-1-2
1
Гавиловский
77
Прошин
55
Коротков
6
Шустиков
23
Чернов
2
Кичин
8
Мануковский
17
Квасов
10
Гелоян
33
Еркин
27
Иванов
77
Андреев
7
Шевченко
7
Шевченко
77
Андреев
27
Лебедев
25
Жирный
25
Жирный
27
Лебедев
9
Яковлев
90
Ахметович
90
Ахметович
9
Яковлев
78
Михеев
11
Носов
11
Носов
78
Михеев
33
Еркин
77
Костюков
77
Костюков
33
Еркин
17
Квасов
11
Макеев
11
Макеев
17
Квасов
27
Иванов
4
Блуднов
4
Блуднов
27
Иванов
10
Гелоян
77
Паштов
77
Паштов
10
Гелоян
Остались в запасе
Салют
Химик
35
Игорь Телков
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
9
Никита Журавлев
ЦП
12
Артем Загребин
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
Остались в запасе
35
Игорь Телков
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
Остались в запасе
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
9
Никита Журавлев
ЦП
12
Артем Загребин
ВР
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Салют - Химик
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Стадион:
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