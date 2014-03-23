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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химик - Cибирь
Химик - Cибирь: обзор матча 23 марта 2014
Химик
23.03.2014, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
1 : 2
Завершен
Cибирь
74'
М. Гащенков
3'
Нивалдо
51'
Е. Зиновьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Cибирь
Замена
О. Макеев
️️️️
С. Шустиков
89'
84'
Замена
А. Едунов
️️️️
А. Иванов
Замена
Г. Федотов
️️️️
И. Гелоян
78'
74'
Замена
И. Климов
️️️️
Т. Выходил
ГОЛ! 1:2!
М. Гащенков
74'
Желтая карточка
И. Гелоян
70'
Желтая карточка
Е. Сидоренко
67'
65'
Замена
А. Гладышев
️️️️
Е. Зиновьев
62'
Замена
Р. Адамов
️️️️
А. Васильев
61'
Желтая карточка
Е. Зиновьев
59'
Желтая карточка
А. Васильев
51'
ГОЛ! 0:2!
Е. Зиновьев
3'
ГОЛ! 0:1!
Нивалдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
69
Александр Лобков
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
77
Михаил Гащенков
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
33
Александр Еркин
ЦФ
33
Евгений Сидоренко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Cибирь
22
Евгений Пузин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
59
Андрей Иванов
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
37
Евгений Чеботару
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
4
Максим Астафьев
ПП
6
Нивалдо
ЦФ
Химик
12
Артем Загребин
ВР
22
Филипп Постников
ЦП
9
Никита Журавлев
ЦП
30
Глеб Федотов
ЦП
11
Олег Макеев
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
11
Алексей Едунов
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
4-3-1-2
1
Гавиловский
23
Чернов
55
Коротков
6
Шустиков
69
Лобков
77
Гащенков
8
Мануковский
17
Квасов
10
Гелоян
33
Сидоренко
33
Еркин
3-2-4-1
22
Пузин
59
Иванов
14
Рогочий
4
Выходил
5
Головатенко
44
Самсонов
4
Астафьев
37
Чеботару
17
Васильев
52
Зиновьев
6
Нивалдо
10
Гелоян
30
Федотов
30
Федотов
10
Гелоян
6
Шустиков
11
Макеев
11
Макеев
6
Шустиков
59
Иванов
11
Едунов
11
Едунов
59
Иванов
4
Выходил
80
Климов
80
Климов
4
Выходил
52
Зиновьев
5
Гладышев
5
Гладышев
52
Зиновьев
17
Васильев
21
Адамов
21
Адамов
17
Васильев
Остались в запасе
Химик
Cибирь
22
Филипп Постников
ЦП
9
Никита Журавлев
ЦП
12
Артем Загребин
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
99
Владимир Азаров
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Остались в запасе
22
Филипп Постников
ЦП
9
Никита Журавлев
ЦП
12
Артем Загребин
ВР
Остались в запасе
99
Владимир Азаров
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Химик - Cибирь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Химик
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