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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Химик
Оренбург - Химик: обзор матча 09 апреля 2014
Оренбург
09.04.2014, среда, 16:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
2 : 0
Завершен
Химик
35'
Д. Ткачук
74'
А. Кобялко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Химик
86'
Желтая карточка
А. Еркин
Замена
М. Барсов
️️️️
С. Бреев
85'
81'
Желтая карточка
А. Прошин
Замена
М. Шогенов
️️️️
В. Афонин
81'
ГОЛ! 2:0!
А. Кобялко
74'
73'
Замена
А. Еркин
️️️️
С. Квасов
69'
Замена
А. Лобков
️️️️
Р. Халиуллин
67'
Замена
Ф. Постников
️️️️
И. Гелоян
Замена
А. Кобялко
️️️️
А. Хазов
67'
Замена
В. Парняков
️️️️
Д. Ткачук
64'
Желтая карточка
В. Афонин
55'
Желтая карточка
Д. Ткачук
53'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ткачук
35'
10'
Замена
О. Макеев
️️️️
Е. Сидоренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
16
Антон Хазов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
8
Александр Мануковский
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
26
Антон Архипов
ЦФ
33
Евгений Сидоренко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Химик
12
Артем Загребин
ВР
69
Александр Лобков
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
22
Филипп Постников
ЦП
9
Никита Журавлев
ЦП
11
Олег Макеев
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
3-1-4-1-1
98
Абакумов
2
Полуяхтов
15
Андреев
12
Малых
8
Афонин
3
Ахмедов
30
Друзин
23
Бреев
14
Коронов
31
Ткачук
16
Хазов
4-3-1-2
1
Гавиловский
55
Коротков
77
Прошин
4
Халиуллин
23
Чернов
8
Мануковский
17
Квасов
77
Гащенков
10
Гелоян
33
Сидоренко
26
Архипов
31
Ткачук
10
Парняков
10
Парняков
31
Ткачук
8
Афонин
8
Шогенов
8
Шогенов
8
Афонин
23
Бреев
14
Барсов
14
Барсов
23
Бреев
16
Хазов
22
Кобялко
22
Кобялко
16
Хазов
33
Сидоренко
11
Макеев
11
Макеев
33
Сидоренко
4
Халиуллин
69
Лобков
69
Лобков
4
Халиуллин
10
Гелоян
22
Постников
22
Постников
10
Гелоян
17
Квасов
33
Еркин
33
Еркин
17
Квасов
Остались в запасе
Оренбург
Химик
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
9
Никита Журавлев
ЦП
12
Артем Загребин
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Остались в запасе
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
Остались в запасе
9
Никита Журавлев
ЦП
12
Артем Загребин
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Оренбург - Химик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Газовик
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