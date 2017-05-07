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Фаусто Тьенса Нуньес
Статистика
Фаусто Тьенса Нуньес - статистика
Завершил карьеру
8 января 1990 (36)
#6 | Защитник
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осасуна
19
0
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 36 тур
Валенсия
4 : 1
07.05.2017
Осасуна
1' - 32'
Испания. Примера, 35 тур
Осасуна
2 : 2
30.04.2017
Депортиво
1' - 77'
Испания. Примера, 34 тур
Барселона
7 : 1
26.04.2017
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
2 : 2
22.04.2017
Спортинг
1' - 56'
49'
Испания. Примера, 32 тур
Атлетико
3 : 0
15.04.2017
Осасуна
1' - 77'
Испания. Примера, 31 тур
Осасуна
2 : 1
09.04.2017
Леганес
1' - 62'
Испания. Примера, 30 тур
Алавес
0 : 1
05.04.2017
Осасуна
1' - 71'
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
1 : 2
01.04.2017
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна
1 : 3
11.02.2017
Реал
1' - 61'
37'
Испания. Примера, 21 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
05.02.2017
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
3 : 4
22.01.2017
Севилья
1' - 88'
2'
Испания. Примера, 18 тур
Гранада
1 : 1
15.01.2017
Осасуна
1' - 76'
13'
Испания. Примера, 12 тур
Леганес
2 : 0
21.11.2016
Осасуна
1' - 45'
Испания. Примера, 11 тур
Осасуна
0 : 1
05.11.2016
Алавес
1' - 78'
65'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
1 : 1
30.10.2016
Осасуна
33' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
1 : 2
21.10.2016
Бетис
88' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Эйбар
2 : 3
17.10.2016
Осасуна
71' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
2 : 2
01.10.2016
Лас-Пальмас
1' - 90'
78'
Испания. Примера, 3 тур
Реал
5 : 2
10.09.2016
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0 : 2
27.08.2016
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Малага
1 : 1
19.08.2016
Осасуна
1' - 71'
68'
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