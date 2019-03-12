Джейсон Леутвилер - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Джейсон
|Фамилия
|Леутвилер
|Команда
|Олдхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|192
|Имя
|Джейсон
|Фамилия
|Леутвилер
|Команда
|Олдхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкберн
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2019
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:2
|Суонси (Суонси)
|27.04.2019
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|22.04.2019
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|19.04.2019
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|90'
|13.04.2019
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|09.04.2019
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|06.04.2019
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|30.03.2019
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|16.03.2019
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|4:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|12.03.2019
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|3:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|09.03.2019
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:1
|Престон (Престон)
|02.03.2019
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|3:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|23.02.2019
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|17.02.2019
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|13.02.2019
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|2:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|09.02.2019
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|02.02.2019
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|5:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|26.01.2019
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|3:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|19.01.2019
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|12.01.2019
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|0:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|01.01.2019
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|29.12.2018
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|3:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|26.12.2018
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|3:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|22.12.2018
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:1
|Норвич Сити (Норвич)
|15.12.2018
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|08.12.2018
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|01.12.2018
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|4:2
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|28.11.2018
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|3:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|24.11.2018
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|4:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|10.11.2018
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|03.11.2018
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|27.10.2018
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|23.10.2018
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|3:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|20.10.2018
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:1
|Лидс (Лидс)
|06.10.2018
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|03.10.2018
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:2
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|29.09.2018
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|22.09.2018
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:3
|Блэкберн (Блэкберн)
|18.09.2018
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|15.09.2018
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|02.09.2018
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|4:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|25.08.2018
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:0
|Брентфорд (Лондон)
|22.08.2018
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:2
|Рединг (Рединг)
|18.08.2018
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|11.08.2018
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:0
|Миллуолл (Лондон)
|04.08.2018
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:2
|Блэкберн (Блэкберн)