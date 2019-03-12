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    Джейсон Леутвилер - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Джейсон
    Фамилия Леутвилер
    Команда Олдхэм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 25 апреля 1989 (33 года)
    Рост 192
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Блэкберн 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.05.2019 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 2:2 Суонси (Суонси)
    27.04.2019 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 2:1 Блэкберн (Блэкберн)
    22.04.2019 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 2:0 Болтон (Болтон)
    19.04.2019 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Блэкберн (Блэкберн)
    90'
    13.04.2019 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:2 Блэкберн (Блэкберн)
    09.04.2019 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 2:0 Дерби Каунти (Дерби)
    06.04.2019 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    30.03.2019 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 2:1 Блэкберн (Блэкберн)
    16.03.2019 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 4:2 Блэкберн (Блэкберн)
    12.03.2019 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 3:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    09.03.2019 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 0:1 Престон (Престон)
    02.03.2019 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 3:2 Блэкберн (Блэкберн)
    23.02.2019 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:2 Блэкберн (Блэкберн)
    17.02.2019 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 0:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    13.02.2019 Был в запасе Рединг (Рединг) 2:1 Блэкберн (Блэкберн)
    09.02.2019 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 0:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    02.02.2019 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 5:2 Блэкберн (Блэкберн)
    26.01.2019 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 3:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    19.01.2019 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    12.01.2019 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 0:2 Блэкберн (Блэкберн)
    01.01.2019 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 2:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    29.12.2018 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 3:0 Блэкберн (Блэкберн)
    26.12.2018 Был в запасе Лидс (Лидс) 3:2 Блэкберн (Блэкберн)
    22.12.2018 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 0:1 Норвич Сити (Норвич)
    15.12.2018 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 2:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    08.12.2018 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:1 Блэкберн (Блэкберн)
    01.12.2018 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 4:2 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    28.11.2018 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 3:1 Блэкберн (Блэкберн)
    24.11.2018 Был в запасе Престон (Престон) 4:1 Блэкберн (Блэкберн)
    10.11.2018 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 1:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    03.11.2018 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    27.10.2018 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Блэкберн (Блэкберн)
    23.10.2018 Был в запасе Суонси (Суонси) 3:1 Блэкберн (Блэкберн)
    20.10.2018 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 2:1 Лидс (Лидс)
    06.10.2018 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:1 Блэкберн (Блэкберн)
    03.10.2018 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 0:2 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    29.09.2018 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 2:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    22.09.2018 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:3 Блэкберн (Блэкберн)
    18.09.2018 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 0:0 Блэкберн (Блэкберн)
    15.09.2018 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 1:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    02.09.2018 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 4:1 Блэкберн (Блэкберн)
    25.08.2018 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 1:0 Брентфорд (Лондон)
    22.08.2018 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 2:2 Рединг (Рединг)
    18.08.2018 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:1 Блэкберн (Блэкберн)
    11.08.2018 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 0:0 Миллуолл (Лондон)
    04.08.2018 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:2 Блэкберн (Блэкберн)
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