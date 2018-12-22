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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Норвич Сити
Блэкберн - Норвич Сити: обзор матча 22 декабря 2018
Блэкберн
22.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
0 : 1
Завершен
Норвич Сити
86'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Норвич Сити
90'
+3
Желтая карточка
Т. Кантвелл
86'
ГОЛ! 0:1!
Т. Пукки
Пас отдал
О. Эрнандес
42'
Желтая карточка
М. Ляйтнер
Желтая карточка
Р. Смолвуд
29'
28'
Желтая карточка
О. Эрнандес
Желтая карточка
К. Эванс
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Джек Родуэлл
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
4-4-2
1
Райя
4
Малгрю
17
Белл
30
Эванс
24
Ньямб
26
Ленихэн
6
Рид
23
Дак
21
Смолвуд
12
Грэм
10
Армстронг
2-2-2-2
23
Крул
4
Годфри
4
Циммерманн
78
Ляйтнер
6
Теттей
22
Стиперманн
10
Кантвелл
20
Пукки
10
Буэндия
Остались в запасе
Блэкберн
Норвич Сити
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
11
Онель Эрнандес
ПВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
Остались в запасе
11
Онель Эрнандес
ПВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Блэкберн - Норвич Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
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