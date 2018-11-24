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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Блэкберн
Престон - Блэкберн: обзор матча 24 ноября 2018
Престон
24.11.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
4 : 1
Завершен
Блэкберн
2'
Т. Баркуйзен
10'
К. Робинсон
74'
Л. Мулт
85'
А. Брауне
48'
Д. Грэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Блэкберн
90'
Желтая карточка
Э. Беннетт
Желтая карточка
Р. Ледсон
89'
ГОЛ! 4:1!
А. Брауне
Пас отдал
Л. Мулт
85'
ГОЛ! 3:1!
Л. Мулт
74'
48'
ГОЛ! 2:1!
Д. Грэм
Пас отдал
Х. Рид
43'
Желтая карточка
Р. Смолвуд
ГОЛ! 2:0!
К. Робинсон
Пас отдал
А. Брауне
10'
ГОЛ! 1:0!
Т. Баркуйзен
Пас отдал
А. Брауне
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Джек Родуэлл
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
3-4-2
1
Радд
23
Хантингтон
6
Дэвис
5
Кларк
4
Пирсон
8
Брауне
29
Баркуйзен
12
Галлахер
14
Нмеча
47
Робинсон
3-5-2
1
Райя
24
Ньямб
4
Малгрю
33
Уильямс
26
Ленихэн
6
Рид
23
Дак
17
Беннетт
21
Смолвуд
45
Палмер
10
Армстронг
Остались в запасе
Престон
Блэкберн
12
Крис Максвелл
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Престон - Блэкберн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
0 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
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